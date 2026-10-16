A pocas horas de que aspire el plazo para cerrar coaliciones con vistas a las elecciones generales del 29 de noviembre, Sumar no descarta aún integrar a Podemos

Informa: Redacción Informativos RTVC

La líder del movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha reconocido este viernes que no tiene explicación para que no se haya cerrado una candidatura unitaria de izquierdas, aunque ha dicho que aún aspira a que al final del día pueda alcanzarse un acuerdo.

Así lo ha asegurado a los periodistas en el Congreso, a pocas horas de que venza el plazo para registrar coaliciones de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y después de que el número uno de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, admitiera que «probablemente» no habrá unidad.

«Yo no tengo explicación de lo que ha fallado, pero aspiro a que, al final del día, esto no sea fallar, sino acertar», ha señalado la dirigente de Sumar, que ha pedido a Podemos que se reúna y que se siente a negociar.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en una imagen de archivo. EFE/Javier Lizon

«Reunámonos. A mí me cuesta mucho hablar a través de Twitter», ha dicho Barbero, quien ha reconocido que de momento no hay reuniones con Podemos para intentar llegar a un acuerdo.

La líder de Sumar ha añadido que si se le ponen unas condiciones en la mesa de integración y de un acuerdo colectivo la van a estudiar. «Estamos dispuestas a hablarlo», ha remarcado.

Colau pide a Rufián que ayude a convencer a Podemos

Por su parte, la exalcaldesa de Barcelona y candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del 29 de noviembre, Ada Colau, ha animado al cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián, a que «no baje los brazos» y le ha pedido que ayude a convencer a Podemos para incorporarse al Frente Amplio.

En la presentación en Zaragoza del acuerdo al que han llegado Chunta Aragonesista y Frente Amplio, con la ausencia de Podemos, para concurrir a las elecciones por las tres circunscripciones aragonesas, Colau ha estimado que Rufián todavía «está a tiempo» de rectificar el error que cometió, «seguramente con buena voluntad», cuando ERC llegó a un acuerdo parcial con Podemos que, en lugar de ayudar a la unidad de la izquierda, «contribuyó más bien a su división».

Como Rufián, según Colau, tiene una «buena relación» con Podemos y «ascendencia» sobre esa formación, y en las horas que quedan «seguro» que puede «ayudar, contribuir, hablar con Podemos y animar a esa candidatura única de las izquierdas que está pidiendo la ciudadanía», ha insistido.

Ha insistido en pedirle que «no baje los brazos». «Aquí no hemos venido a rendirnos. Si hacemos política es para defender aquello en lo que creemos hasta el último aliento», ha enfatizado.