La ley de nietos les impedirá participar en las elecciones del 29 de noviembre y afecta a las inscripciones en el censo de españoles residentes en el extranjero

El Tribunal Supremo ha decidido mantener la suspensión cautelar del derecho al voto de los españoles nacionalizados a través de la conocida como ley de nietos, por lo que no podrán participar en las elecciones del próximo 29 de noviembre.

La decisión se conoce este lunes, fecha en la que se cierra el censo electoral para esos comicios, según fuentes jurídicas citadas por EFE.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo desestimó el recurso de reposición presentado por la Abogacía del Estado contra la medida cautelar acordada el pasado 10 de septiembre.

El Supremo mantiene suspendido el voto de los nacionalizados por la ley de nietos. EFE

La Fiscalía como la Abogacía del Estado habían solicitado levantarla

La suspensión afecta a las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) vinculadas a la instrucción que desarrolla la normativa de nacionalidad conocida como ley de nietos.

La medida se mantiene pese a que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado habían solicitado levantarla, alegando la «imposibilidad material» de revisar los cerca de 170.000 expedientes afectados.

La suspensión se solicitó por Iustitia Europa y Vox y la resolución del Supremo incluye el voto particular discrepante de una de las seis magistradas que integran la sección.