La Federación de Lucha Canaria aparta provisionalmente a Mahamadou Cámara y Marcial Viñoly tras detectar resultados adversos en los control antidopaje

Suspendidos cautelarmente dos puntales de lucha canaria tras un control antidopaje. Europa Press

El Comité de Disciplina de la Federación de Lucha Canaria ha suspendido cautelarmente las licencias de los puntales Mahamadou Cámara y Marcial Viñoly tras recibir la comunicación de resultados adversos en controles antidopaje realizados hace unos meses.

La medida se ha anunciado mediante un comunicado oficial, aunque la federación no ha detallado los motivos concretos de los resultados.

La entidad federativa subraya que las suspensiones tienen carácter provisional y no constituyen una sanción ni implican una declaración de responsabilidad.

Resultado definitivo podría conocerse la próxima semana

Asimismo, recalca que la decisión no prejuzga el resultado de los expedientes disciplinarios y que se adopta con respeto a las garantías del procedimiento, los derechos de los afectados y la presunción de inocencia.

Según fuentes consultadas por EFE, uno de los luchadores está a la espera de que el análisis de la muestra B confirme o descarte el resultado inicial, una comprobación cuyo resultado definitivo podría conocerse la próxima semana.

El otro puntal ha renunciado a solicitar ese segundo análisis y ha aceptado el resultado adverso de la primera prueba, según las mismas fuentes.