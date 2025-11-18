Tacos de pescado y calamares veganos, a la andaluza y empanados. La propuesta culinaria del restaurante La Plazuela II de Gran Canaria que ha compartido con el programa Como en casa sorprende al paladar. La innovación y el sabor van de la mano.

Tacos de pescado y calamares rebozados veganos / La receta ‘Como en casa’ de RTVC

Ingredientes de los tacos de pescado y calamares veganos

✓ Ingredientes Tofu Alga wakame Mojo verde Calamares Papas

Elaboración paso a paso

La preparación de este plato se centra en una técnica para conseguir recrear el sabor y la textura del mar.

Este plato se basa en tres procesos: creación de los tacos y calamares, las guarniciones y la preparación de la salsa.

Para los tacos, cortaremos el tofu firme de forma similar a lo que podría ser el pescado, bien en piezas rectangulares a modo calamares o en cuadraditos como los tacos.

A estos trozos de tofu tenemos que darle el sello marino. Para conseguirlo, humedecemos el alga wakame y enrollamos cada uno de los trozos con el alga. Como resultado tendremos nuestra proteína vegetal con sabor a pescado.

Una vez envuelto, el taco se pasa por una mezcla de rebozado. La sugerencia de nuestro chef es mejor harina de garbanzo para que quede más crujiente. Se llevan a freír hasta conseguir un exterior dorado y crujiente.

Para conseguir nuestros calamares, utilizamos la pasta de konjac, que se trata de una raíz asiática. Para su rebozado, utilizaremos harina y agua, en una proporción a ojo hasta que veamos que queda densa, su función es similar a la del huevo en un empanado tradicional. Una vez que pasemos nuestras anillas de konjac por ella, las pasamos también por pan rallado. Una vez elaborados los llevamos a la freidora.

Como acompañamiento, además de freír papas, haremos una veganesa de mojo verde. Esto será una mayonesa vegetal. La conseguimos mezclando un poco de leche vegetal con una porción generosa de mojo verde. Buscamos conseguir una salsa cremosa y llamativa en color.

Receta de los tacos de pescado y calamares veganos paso a paso en vídeo

