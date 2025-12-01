Tataki de ternera con stracciatela de pistachos, cebolla e higos encurtidos en vino tinto / La receta ‘Como en casa’ de RTVC

La propuesta de Tasca Alma en Gran Canaria para el programa ‘Como en casa‘ de Televisión Canaria combina técnicas japonesas (Tataki) con sabores profundamente canarios. El plato destaca por la mezcla de temperaturas y texturas, desde la ternura del solomillo hasta el punto crujiente de los encurtidos.

Lista de ingredientes Solomillo de ternera Stracciatella (el corazón de una burrata) Pistachos Comino Cebolla roja de Gáldar Higos de Agaete encurtidos en vino tino de Los Berrazales

Elaboración paso a paso

El plato se construye sobre una base de stracciatella de pistachos. Los ingredientes para esta base son stracciatella, pistacho y comino.

Para esta stracciatella la sacamos del interior de una burrata, ese corazón cremoso lo ponemos en un recipiente junto a los pistachos, el comino y la sal. Removemos todos los ingredientes con una cuchara para juntar todos los componentes y esa será nuestra base.

Otro de los puntos destacados de este plato es el tataki. Para su elaboración utilizamos solomillo de ternera. La pieza entera la marcamos a fuego fuerte para sella el exterior y dejar el interior jugoso. Una vez marcado, es cuando cortamos el solomillo en rodajas finas.

Ya elaboradas estas dos partes de nuestro plato comenzamos el emplatado. Colocamos la stracciatella de pistachos extendida en el plato y sobre ellas ponemos las rodajas de tataki. Terminamos decorando con encurtidos canarios, como la cebolla roja de Gáldar e higos de Agaete. Para encurtirlos en la Tasca Alma lo han hecho en vino tinto de Los Berrazales. Estos elementos aportan acidez y dulzor que contrastan con la cremosidad de la stracciatella y la carne.

Paso a paso en vídeo de la receta