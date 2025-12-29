El grupo de gobierno revocará un acuerdo plenario de 2012 que contemplaba la gestión indirecta y elimina definitivamente la opción de privatización

El Ayuntamiento de Telde llevará al pleno ordinario la revocación expresa del acuerdo plenario de 2012 que contemplaba la gestión indirecta del Mercado Municipal de Abasto mediante concesión administrativa, para zanjar de forma definitiva cualquier posibilidad de externalización o privatización del servicio, según ha anunciado este lunes.

Telde consolida la gestión directa del Mercado Municipal de Abasto. Imagen cedida por el Ayuntamiento de Telde.

De ese modo, la corporación refuerza su compromiso con un modelo de gestión directa, pública y municipal, según ha destacado en un comunicado.

Donde el actual grupo de gobierno apunta que es el único que ha decidido «afrontar y resolver» este asunto, después de más de una década en la que el acuerdo de 2012 permanecía latente sin aplicarse, manteniendo abierta la puerta a un cambio de modelo que nunca se materializó.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, ha reiterado su compromiso con la gestión directa del Mercado Municipal, subrayando que será el propio Ayuntamiento quien continúe gestionando este servicio esencial, con medios municipales y bajo criterios de eficiencia, estabilidad y control público. Como ha expresado, “no se trata de una declaración de intenciones, sino de una decisión clara y jurídicamente sólida”.

Actualización administrativa del recinto

La revocación del acuerdo de 2012 permitirá dotar al Mercado Municipal de un marco jurídico claro y estable, imprescindible en un momento clave, marcado por la actualización administrativa del recinto, la reordenación de los puestos, la futura nueva licitación y la regularización de más de 50 concesiones administrativas, algunas vigentes desde 1986.

Este proceso incluye un trabajo de digitalización y puesta al día de expedientes, inexistente hasta ahora, señala la nota. Además, el Ayuntamiento tramita de forma paralela distintos expedientes vinculados al mantenimiento del mercado, como los sistemas eléctricos, de protección contra incendios y otras instalaciones necesarias para su reapertura, agrega.

En el plano de las infraestructuras, las obras de las nuevas cámaras de frío ya han concluido, en una actuación, financiada íntegramente por el Cabildo de Gran Canaria y que ha supuesto una inversión de 230.045 euros.

Con la revocación del acuerdo de 2012, el gobierno de Telde da un «paso decisivo» para cerrar una «etapa de indefinición y dudas», así como «reforzar la gestión pública del Mercado Municipal y cumplir el compromiso adquirido con la ciudadanía desde el inicio del mandato», sentencia el texto.