En Telde, Gran Canaria, la mayoría de sus playas continúan cerradas por el vertido de las piscifactorías. Por esta razón, este domingo está prevista una manifestación para reclamar que se proteja todo el litoral. Mientras, a más de 60 kilómetros al sur, en Mogán, por fin han podido reabrir todas sus zonas de baño.

Cabe destacar que la playa de las Marañuelas, en Arguineguín ha sido una de las últimas en volver a izar la bandera amarilla. Por su parte, Mogán ha reabierto todas sus playas al baño, pero seguirá realizando controles exhaustivos de la calidad del agua.

Imagen archivo RTVC.

Del mismo modo, se realizan también labores de limpieza en la arena, ya que la marea continúa arrastrando residuos hasta la orilla. Telde es el único municipio que continúa con sus playas cerradas. De hecho, los vecinos tienen previsto este domingo realizar una concentración en señal de protesta y preocupación por la situación.