Una mancha blanquecina apareció en Playa Vieja, Agaete, este mediodía y ya se investiga el origen del vertido y su posible impacto

Detectan una nueva mancha sospechosa en la costa de Agaete

Una nueva mancha blanquecina ha sido detectada este mediodía en la Playa Vieja, en la costa de Agaete, justo en la zona del Dedo de Dios y la pasarela del espigón del Muelle Viejo. El hallazgo ha generado preocupación entre los vecinos y bañistas. Este suceso se produce pocos días después del vertido que obligó al cierre de varias playas del sureste de Gran Canaria.

Técnicos del Cabildo y del Gobierno de Canarias han recogido muestras del agua y de los restos visibles para ser analizadas en laboratorio. El objetivo es determinar si se trata del mismo tipo de vertido orgánico que en los últimos días provocó el cierre preventivo de 17 playas. Ese vertido afectó a los municipios de Mogán, Telde y Santa Lucía de Tirajana. Por el momento, no se ha confirmado el origen ni la composición exacta de la sustancia.

El Gobierno de Canarias mantiene abierta la investigación para esclarecer el origen del vertido que ha afectado en los últimos días a distintas zonas del litoral insular.