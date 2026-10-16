Televisión Canaria alcanza una acuerdo para emitir en Canarias Play la tercera eliminatoria de la Copa de la Reina

La plataforma digital de RTVC ofrecerá en directo el encuentro de la tercera eliminatoria, que se disputará el miércoles 4 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Estadio Aceró de La Palma

Televisión Canaria ha alcanzado un acuerdo con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para ofrecer en directo el encuentro de la tercera eliminatoria de la Copa de la Reina que enfrentará al CD Argual y al Madrid CFF el próximo miércoles 4 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Estadio Aceró de Los Llanos de Aridane, en La Palma.

El conjunto palmero, único representante canario que disputará esta eliminatoria del torneo, llega a la cita tras superar al Real Unión, de Primera Federación, por 4-2 en la primera ronda y al Guiniguada, de su misma categoría, por 2-0 en la segunda.

El otro representante canario, CD Tenerife Femenino, quedó exento en esta eliminatoria al acabar entre los ocho primeros clasificados en la Liga F de la temporada pasada.

El partido podrá seguirse en directo a través de la plataforma Canarias Play, el canal de YouTube de Deportes de Televisión Canaria y la web de RTVC, con la narración de Berto Mata y los comentarios de Sergio Alonso, técnico de la Selección Canaria que logró clasificarse para la fase final de la Copa de las Regiones UEFA.

El conjunto palmero atraviesa, además, un buen momento en la competición liguera. Tras seis jornadas, lidera el grupo 3 de Segunda Federación con 16 puntos, fruto de cinco victorias y un empate. Un arranque de temporada en el que ha marcado 17 goles y ha encajado solo uno.

Entre sus jugadoras destaca la veterana delantera María José Pérez, exfutbolista del CD Tenerife Femenino, que mantiene su olfato goleador y suma ya cuatro tantos esta temporada.

Enfrente tendrá a un rival de dos categorías superiores. El Madrid CFF, que milita en la máxima categoría del fútbol femenino español, llega al encuentro en un gran momento de forma. El equipo madrileño ocupa la segunda posición de la Liga F, por detrás del FC Barcelona y empatado a puntos con el Real Madrid.

Con este acuerdo, Radiotelevisión Canaria refuerza su compromiso con el deporte canario y la visibilidad de los equipos de las Islas, acercando a los aficionados las distintas competiciones a través de Canarias Play.

Cómo descargar Canarias Play

La plataforma gratuita Canarias Play está disponible para dispositivos Android, a través de Google Play, y para dispositivos iOS, mediante la App Store de Apple. También se puede acceder directamente a sus contenidos desde la página web oficial de Canarias Play.

La aplicación ofrece un amplio catálogo de producciones audiovisuales canarias, que incluye cine, documentales y docuficción, además de programas a la carta y emisiones en directo de Televisión Canaria y La Radio Canaria.