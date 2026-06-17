Televisión Canaria emite la comedia ‘Qué dilema’, de Ron Howard

La película, programada para este jueves 18 de junio a las 23:50 horas, supuso el regreso del director norteamericano al género cómico desde ‘El Grinch’

Televisión Canaria emite este jueves 18 de junio, a las 23.50 horas, la película ‘Qué dilema’, una comedia dramática estadounidense de 2011 dirigida por Ron Howard, escrita por Allan Loeb y protagonizada por Vince Vaughn, Kevin James, Winona Ryder y Jennifer Connelly.

Imagen promocional de la película ‘Qué dilema’, del realizador norteamericano Ron Howard.

El filme marcó el regreso de Ron Howard al género de la comedia por primera vez desde ‘El Grinch’, del año 2000. Con un presupuesto aproximado de setenta millones de dólares, el rodaje se llevó a cabo íntegramente en la ciudad de Chicago, Illinois.

La historia tiene como personajes principales a Ronny (Vince Vaughn), un soltero empedernido, y Nick (Kevin James), un hombre felizmente casado. Ambos son amigos incondicionales desde los tiempos de la Universidad. Además son socios de una empresa de diseño de automóviles y luchan por conseguir un importante proyecto que contribuiría a ponerla en marcha.

Ronny pasa el tiempo con su novia Beth (Jennifer Connelly) y Nick, con su esposa Geneva (Winona Ryder). Un día Ronny ve a Geneva con otro hombre y comienza a investigar por su cuenta para saber quién es y por qué Geneva está traicionando a Nick. Pero este descubrimiento lo pone ante un peliagudo dilema: ¿debe o no debe decirle a su amigo lo que sabe?. He ahí el dilema de la trama argumental que da pie a la película.