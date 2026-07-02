El acto, que tuvo lugar el pasado 21 de marzo en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna, se ofrecerá este viernes, a las 22:15 horas

Televisión Canaria emite este viernes 3 de julio, a las 22.15 horas, la gala de los Premios Tradición y Folklore 2026, un evento en el que se reconoce el esfuerzo, talento y compromiso de personas y colectivos que trabajan cada día por mantener viva la tradición del folklore canario. En el transcurso de la emisión de la gala, celebrada el pasado 21 de marzo en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna, los espectadores tienen la oportunidad de revivir y disfrutar del patrimonio inmaterial del Archipiélago.

En el transcurso de la gala, que organiza el programa radiofónico de mismo nombre y que dirige Pedro Díaz, se entregaron distintos premios. En la categoría de Grupo Folclórico, el máximo galardón recayó en la Agrupación Folklórica Tajaraste de Santa Cruz de Tenerife. La maestría manual se celebró a través de Alexander Chinea, de Guía de Isora, quien obtuvo el premio a la Labor Artesanal. El reconocimiento al Mejor Proyecto se otorgó a la A.C. Las Hiedras por su destacada iniciativa ‘Cabuquero el Frente’ en Arico.

Además, el Premio Semilla Canaria se entregó a Izan Negrín, simbolizando el relevo generacional necesario para que las costumbres no caigan en el olvido y también, la Asociación de Roseteras y Caladoras Tomasita se distinguió con el premio al Colectivo Cultural, reafirmando la importancia de los oficios tradicionales en la sociedad actual.

Premios especiales

El galardón Memoria Viva se concedió a la Bajada del Risco, una manifestación que encierra siglos de historia, y Alfredo Ayala recibió el premio A Toda una Vida, un reconocimiento más que merecido para un referente de la comunicación y la cultura en las islas.

Además, se entregó el Premio Aniversario, que recayó en el grupo Tigaray, mientras que el Premio a la Trayectoria estuvo compartido por tres pilares fundamentales del folclore canarios entre Lourdes Toledo, Santiago Torres y Pinona Hernández por décadas de esfuerzo y dedicación ininterrumpida..

​Con la emisión de esta gala, Televisión Canaria y la organización del evento invitan a toda la sociedad a sumarse a una celebración que exalta el orgullo de ser canarios y que blinda el legado de nuestros antepasados para el futuro.