Televisión Canaria emite la película ‘Infiltrados en Miami’, de Tim Story

La secuela de ‘Vaya Patrulla’ cuenta de nuevo con los actores Ice Cube, Kevin Hart y Tika Sumpter como protagonistas

Televisión Canaria emite este miércoles 24 de junio, a las 23.35 horas, la película ‘Infiltrados en Miami’, secuela de ‘Vaya patrulla’, programada en este mismo canal el pasado miércoles 17 de junio. El director Tim Story se vuelve a poner al frente de esta comedia de acción con los actores Ice Cube, Kevin Hart y Tika Sumpter de nuevo como protagonistas. Además, en esta ocasión se suman al reparto Benjamin Bratt, Olivia Munn y Ken Jeong.

Imagen promocional de ‘Infiltrados en Miami’, con los actores protagonistas Ice Cube y Kevin Hart.

La trama de ‘Infiltrados en Miami’ reanuda la historia de ‘Vaya patrulla’. Ben (Kevin Hart), que trabaja como guarda de seguridad de un instituto, lleva dos años intentando demostrar al condecorado detective James (Ice Cube) que su adicción a los videojuegos no le impide estar a la altura de Angela (Tika Sumpter), hermana del policía.

Después de que la academia de policía acepte a Ben, este se convence de que ya se ha ganado el respeto del detective y que ahora podrá casarse con Angela. James sabe que la única forma de descubrir si Ben está realmente a la altura es llevándole a patrullar con él, y le invita a hacerlo en un turno diseñado para aterrorizar al novato.

Cuando los acontecimientos les llevan ante el mayor delincuente de la ciudad, James volverá a comprobar que la locuacidad de su compañero es tan peligrosa como las balas.

Con esta película, que se estrenó en 2016, Televisión Canaria sigue apostando por el cine de entretenimiento para la noche de los miércoles.