La producción llega a la parrilla del canal autonómico este viernes 19 a las 24.00 horas

Televisión Canaria emitirá este viernes 19 de junio, a las 24.00 horas, la película ‘La vida de Pi‘, una producción estadounidense de drama y aventura basada en la novela homónima de Yann Martel, dirigida por Ang Lee y protagonizada por Suraj Sharma, Irrfan Khan y Rafe Spall.

Imagen promocional de la película ‘La vida de Pi’, de Ang Lee.

Estrenada en noviembre de 2012, ‘La vida de Pi’ aborda como tema fundamental la fe. Tiene como personaje principal al joven Pi Patel, quien pasa su vida en busca de respuestas a través de la religión para aprender a lidiar con las adversidades de la vida.

Pi es un adolescente que vive en Pondicherry, India. Su padre es allí el guardián del zoológico, pero la familia decide emigrar a Canadá en busca de una vida mejor. Toman un enorme buque, pero este naufraga y casi todos sus ocupantes mueren. Pi consigue salvarse y finalmente llega a una balsa, pero esta no está vacía. Tendrá que compartir travesía con un orangután, una cebra, una hiena y un imponente tigre de Bengala.

La historia literaria, luego adaptada al cine, está inspirada en la experiencia real de Steve Callahan, un navegante que sobrevivió 76 días a la deriva y que aceptó asesorar al protagonista de la película.

La historia se inspira en el naufragio de un navegante tras su partida desde las Islas Canarias

El hecho real sucedió en 1982 cuando, una semana después de que Callahan abandonara las Islas Canarias, vio cómo su pequeño barco se hundía en el Atlántico tras ser alcanzado por una ballena en medio de una tormenta. El hombre sobrevivió 76 días a la deriva y recorrió casi 3.000 kilómetros hasta que fue rescatado por unos pescadores en la isla de Marie Galante, en el archipiélago caribeño de Guadalupe.

‘La vida de Pi’ obtuvo en 2013 cuatro premios Oscar, entre ellos al mejor director, galardón que obtenía por segunda vez Ang Lee, tras el obtenido en 2005 por el drama romántico ‘Brokebak Mountain’.

Ang Lee, nacido en Taiwán en 1954, es conocido por la carga emocional de su obra y la exploración de emociones reprimidas y ocultas. Su irrupción en Hollywood se produjo con el aclamado drama costumbrista ‘Sentido y Sensibilidad’ (1995), que fue también su primera película íntegramente en inglés.