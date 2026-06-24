El realizador, con una gran trayectoria como actor, cuenta en el reparto de esta cinta con Jon Favreau, Vince Vaughn, Faizon Love, Jason Bateman, Kristin Davis, Kristen Bell, Malin Akerman y Jean Reno

Televisión Canaria emite este jueves 24 de junio, a las 24.00 horas, la película ‘Todo incluido‘, dirigida por Peter Billingsley y escrita por Jon Favreau, Vince Vaughn y Fox Dana. El reparto de esta comedia romántica cuenta como protagonistas a los propios Vaughn y Favreau, junto a Faizon Love, Jason Bateman, Kristin Davis, Kristen Bell, Malin Akerman y Jean Reno.

Algunos de los protagonistas de la película ‘Todo incluido’, de Peter Billingsley.

La película narra la historia de cuatro parejas que van de vacaciones a un resort en una isla tropical. Mientras una pareja acude para trabajar en la salvaguarda de su matrimonio, el objetivo de las otras no es otro que divertirse, tomar el sol, descansar en el spa, o practicar deporte, pero pronto descubren que la asistencia a la terapia matrimonial no es opcional, sino obligatoria.

Peter Billingsley, con una larga trayectoria como actor, debuta como director en esta cinta que no pasó inadvertida en las salas comerciales, consiguiendo recaudar en España casi dos millones de euros.