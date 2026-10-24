Televisión Canaria ofrece en directo el partido entre el CE Sabadell y el CD Tenerife

El encuentro de la jornada 11 de LaLiga Hypermotion se podrá ver en directo a través de la señal TDT de Televisión Canaria, la plataforma Canarias Play y la web rtvc.es, este domingo 25 de octubre, a partir de las 13:00 horas

Televisión Canaria retransmite en directo el partido entre el CE Sabadell y el CD Tenerife este domingo 25 de octubre, a partir de las 13:00 horas, desde el Estadio Nova Creu Alta, en Sabadell. Se trata del partido de la jornada 11 de LaLiga Hypermotion y se podrá ver en directo a través de la señal TDT de Televisión Canaria, la plataforma Canarias Play y la web rtvc.es.

La narración del partido estará a cargo de Dani Álvarez, con comentarios de Aarón Darias. Ambos serán los encargados de trasladar a los telespectadores el juego entre dos equipos que llegan a esta undécima jornada en puestos muy ajustados de la clasificación. Sabadell llega con mejor rendimiento en casa y busca aprovechar la dinámica colectiva mientras que Tenerife necesita reacción tras una racha con muchos goles encajados.

Jugadores del CD Tenerife durante el último partido contra el Celta Fortuna, el pasado lunes 19 de octubre.

En la clasificación Sabadell ocupa la décima posición con 16 puntos (10 goles a favor y 8 en contra) mientras que Tenerife figura algo por detrás, en la duodécima plaza con 13 puntos (12 goles a favor y 14 en contra). En cuanto al rendimiento, Sabadell suma 10 puntos en casa frente a 6 fuera, y Tenerife apenas tiene 5 puntos a domicilio y ha encajado muchos goles lejos de su estadio.

El último partido del CE Sabadell en La Liga 2 resultó en una derrota ajustada por 0-1 contra el Burgos CF, un resultado que espera dejar atrás con una victoria en casa frente al Tenerife. Por su parte, el equipo blanquiazul en su último encuentro empató 1-1 contra el Celta Fortuna, mostrando cierta resiliencia, aunque aún necesita mejorar su efectividad ofensiva.

Los datos presagian un duelo interesante entre dos equipos que buscan escalar posiciones en la tabla.

Cómo descargar Canarias Play

La aplicación gratuita Canarias Play se puede descargar desde la tienda oficial correspondiente a cada dispositivo; en Google Play, para teléfonos Android; en la App Store, para dispositivos iOS de Apple; o bien acceder directamente a través de su sitio web oficial en Canarias Play.

Instalando la aplicación, los usuarios tendrán acceso a un amplio catálogo de producciones audiovisuales canarias, incluyendo cine, documentales, docuficción, además de a los programas y emisiones en directo de Televisión Canaria y La Radio Canaria.