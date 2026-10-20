Televisión Canaria ofrecerá en directo los tres partidos de la Copa del Rey que disputarán los equipos canarios

El canal autonómico emitirá el martes 27 los encuentros de la UD Las Palmas y el Atlético Paso y el miércoles 28 el del CD Tenerife

Televisión Canaria ofrecerá en directo los tres partidos de Copa del Rey que disputarán los tres representantes canarios, UD Las Palmas, CD Tenerife y CD Atlético Paso, los próximos martes 27 y miércoles 28 de octubre, tras alcanzar un acuerdo con Movistar+, propietaria de los derechos.

Jugadores de la UD Las Palmas y el CD Tenerife, en recientes encuentros.

El martes 27 de octubre, a las 19.00 horas, desde el Estadio de El Val, en Alcalá de Henares, se ofrecerá el partido que disputarán la Real Sociedad Deportiva Alcalá y la Unión Deportiva Las Palmas, con narración de Jesús Izquierdo y los comentarios del exfutbolista Miguel Ángel Valerón. Este partido se podrá ver en la TDT y en simultáneo a través de la OTT Canarias Play y la web de Radio Televisión Canaria.

Ese mismo martes 27 de octubre, también a las 19.00 horas, a través de la OTT Canarias Play y la web de Radio Televisión Canaria, desde el Estadio Municipal de El Paso, en La Palma, se ofrecerá el choque entre el Club Deportivo Atlético Paso y el Córdoba Club de Fútbol, con narración de Berto Mata y comentarios de Sergio Alonso, entrenador de la Selección Canaria que se clasificó recientemente para la Fase Final de la Copa Regiones de la UEFA.

Por último, el miércoles 28 de octubre, a las 19.00 horas, Televisión Canaria emitirá el enfrentamiento entre el Club Deportivo Badajoz y el Club Deportivo Tenerife en el Estadio Nuevo Vivero de la ciudad extremeña, con narración de Daniel Álvarez y comentarios del exjugador blanquiazul Aarón Darias. Este encuentro podrá verse en la TDT y, en simultáneo, a través de la OTT Canarias Play y la web de Radio Televisión Canaria.

Primera eliminatoria

Los tres partidos corresponden a la primera eliminatoria de la Copa de Su Majestad El Rey, en la que están representadas todas las divisiones nacionales y las diferentes categorías territoriales del fútbol español. De esta ronda saldrán 56 equipos que volverán a ser encuadrados por criterios de proximidad geográfica para el sorteo de la segunda eliminatoria, que se disputará durante los tres primeros tres días de noviembre. Quedan al margen los cuatro equipos participantes en la Supercopa de España —FC Barcelona, Real Sociedad, Real Madrid CF y Atlético de Madrid—, cuya incorporación se producirá en dieciseisavos de final.

Los rivales de UD Las Palmas y CD Tenerife pertenecen a la 2ª RFEF, cuarta categoría nacional del fútbol español. La RSD Alcalá milita en el Grupo 5º, en el que también está el Atlético Paso de La Palma. El CD Badajoz comparte grupo 4º con los filiales de CD Tenerife y UD Las Palmas, además del Tamaraceite. El equipo extremeño ganó 2-1 al CD Tenerife B y empató 0-0 con Las Palmas Atlético en Gran Canaria, mientras que se las verá con Tamaraceite a principios de diciembre.

El rival del Atlético Paso es de superior categoría, el Córdoba CF de Liga Hypermotion, que ganó recientemente al CD Tenerife por 3-2 en el estadio Nuevo Arcángel. En esta eliminatoria serán los cordobeses los que tengan que viajar hasta La Palma.