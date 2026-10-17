La cita tendrá lugar este domingo 18 de octubre, a partir de las 12:00 horas, desde la Casa del Ganadero de La Laguna, con la participación de 18 yuntas

Radiotelevisión Canaria da este domingo 18 de octubre un nuevo paso en su apuesta por los deportes autóctonos con la primera retransmisión de una competición de arrastre de ganado en la historia de la cadena. La cita podrá seguirse en directo a partir de las 12:00 horas desde la Casa del Ganadero, en el municipio tinerfeño de San Cristóbal de La Laguna.

Se trata de la cuarta edición del Torneo Campeón de Campeones–Trofeo GMR Canarias, una de las principales citas de la temporada de arrastre de ganado en Tenerife. La competición reunirá a las 18 yuntas que obtuvieron los mejores resultados en la final del XXXVIII Concurso de Arrastre de Ganado Fundación Tenerife Rural–Trofeo Gobierno de Canarias.

Durante la primera ronda, las yuntas tratarán de marcar los mejores tiempos para hacerse un hueco en la final. Una vez aplicadas las reglas de compensación correspondientes a las distintas categorías, las seis mejores clasificadas competirán por el título de Campeón de Campeones. Una jornada en la que la fuerza de los animales, la habilidad de los guayeros y la compenetración entre ambos volverán a ser protagonistas.

Además de la competición, se celebrarán distintas exhibiciones de juegos tradicionales, como levantamiento de arado y piedra y carreras de barcos infantiles, que también tendrán su espacio durante la retransmisión de Televisión Canaria.

Compromiso con las tradiciones

Con esta retransmisión histórica, Radiotelevisión Canaria refuerza su compromiso de servicio público con la conservación y difusión de los deportes autóctonos y las tradiciones del Archipiélago, contribuyendo a mantener vivo un legado que forma parte de la historia, las costumbres y la cultura del medio rural de Canarias.

El arrastre de ganado tiene sus raíces en las antiguas labores del campo, cuando los ganaderos se desafiaban para comprobar qué yunta era la más fuerte y resistente. Aquellas pruebas de fuerza fueron ganando presencia en las ferias de ganado y fiestas patronales, hasta convertirse en una competición que hoy también contribuye a la conservación de la raza bovina canaria.