Televisión Canaria y La Radio Canaria despliegan un amplio dispositivo con motivo del simulacro de erupción en Guía de Isora y Santiago del Teide

Los programas ‘Buenos Días Canarias’ y ‘De la noche al día’ ofrecen en directo este jueves 22 de octubre el desarrollo de VOLCANEX Tenerife

El resto de espacios informativos dará los detalles de todas las acciones de prevención que se realizarán para preparar a los vecinos ante una situación de riesgo volcánico

Televisión Canaria y La Radio Canaria despliegan un amplio dispositivo con motivo del simulacro VOLCANEX Tenerife de prevención ante una supuesta erupción volcánica, este jueves 22 de octubre. El ejercicio de entrenamiento tiene como objetivo poner a prueba la capacidad de respuesta y coordinación de la isla ante una situación real. Los programas ‘De la noche al Día’, de La Radio Canaria, y ‘Buenos Días Canarias’, de Televisión Canaria, se encargarán da retransmitir en directo las distintas acciones del simulacro. Posteriormente pasarán el testigo a los espacios informativos del grupo RTVC, que continuarán desarrollando la información durante la jornada.

Pilar Rumeu durante el seguimiento del primer simulacro de erupción volcánica, realizado en 2025 en Garachico.

VOLCANEX 2026 da continuidad al EU MODEX Tenerife 2025, que tuvo lugar en Garachico en septiembre del año pasado. Este segundo simulacro se centrará principalmente en la zona de Las Cumbres de Abeque de los municipios de Guía de Isora y Santiago del Teide, un territorio considerado de muy alta amenaza volcánica y caracterizado por la convivencia de población residente, personas vulnerables, una importante actividad turística, infraestructuras críticas y servicios esenciales.

A partir de las 6:30 horas de la mañana, Tomás Galván, al frente de ‘De la noche al día’, será el primero en llevar a todos los oyentes de La Radio Canaria los preparativos del simulacro desde Guía de Isora, donde estará instalado el Puesto de Mando Autorizado (PMA) que dirigirá todas las acciones.

El equipo radiofónico seguirá todo el acontecimiento desde el set ubicado en el Centro Cultural de Guía de Isora, con los reporteros Jorge Miranda y Cristian Luis en los puntos de directo. El programa también podrá seguirse como es habitual de 6:30 a 7:40 horas en Televisión Canaria.

A las 7.40 horas el ‘Buenos Días Canarias’ de Televisión Canaria comenzará su emisión con Pilar Rumeu desde el set instalado en el polideportivo municipal de Guía de Isora, mientras Isaac Tacoronte seguirá todas las novedades desde plató, donde dará paso a los distintos equipos externos que trasladarán en directo todo lo que acontezca durante la mañana. Además, Isaac Tacoronte estará acompañado en el plató por Nerea Martín, investigadora predoctoral vinculada a la Cátedra de Reducción del Riesgo de Desastres y Ciudades de la Universidad de La laguna (ULL).

Los redactores de Televisión Canaria que se encargarán de transmitir toda la actualidad desde esos puntos son Yamila Herrera, Gema Padilla, Antonio Hernández, Mary Martín, Carlos Centurión e Itziar Pérez.

Tanto ‘De la noche al día’ como ‘Buenos Días Canarias’ serán flexibles con sus horarios de salida para llevar toda la información mientras transcurra el simulacro. Los dos programas entre otros entrevistados contarán en directo con la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila; la consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez; y la alcaldesa de Guía de Isora, Ana Dorta.

Para dar buena cuenta de todas las acciones que se vayan desarrollando, RTVC desplegará, además de los sets ubicados en el centro de Guía de Isora, varios equipos que entrarán en directo desde los puntos claves situados en el polideportivo, la plaza de Garachico, el hotel Las Terrazas de Abama y el caserío de Chirche, en Guía de Isora; el centro comercial Galeón, en Adeje; el Parque Nacional del Teide; y el Centro de Cooperación Operativa Insular (CECOPIN) de Tenerife, en La Laguna.

Amplia cobertura de los Servicios Informativos durante toda la jornada

Tras la emisión en directo de VOLCANEX Tenerife, tanto La Radio Canaria como Televisión Canaria dedicarán amplia cobertura al simulacro en sus espacios informativos. En La Radio Canaria, retomarán el seguimiento del simulacro a partir de las 13:00 horas, ‘Canarias a la 1’; a las 15:00 horas, ‘Roscas y Cotufas’, y a las 18.00 horas, ‘Canarias al cierre’.

Por su parte, Televisión Canaria ofrecerá buena parte del Telenoticias 1 a la información que genere el simulacro. Para ello mantendrá a Pilar Rumeu desde el set instalado en el polideportivo de Guía de Isora, mientras Fátima Plata permanecerá en el plató. También el Telenoticias 2, conducido por Antonio Cárdenes, ofrecerá un resumen de todo lo acontecido durante la jornada, con las mejores imágenes del simulacro.

A la izquierda, rueda de prensa durante el simulacro de 2025 en Garachico. A la derecha, reunión para la preparación de VOLCANEX Tenerife 2026, el pasado septiembre.

Un simulacro para poner a prueba sobre el terreno la coordinación de medios y la capacidad de respuesta

El Cabildo de Tenerife, que dirige la coordinación del operativo del VOLCANEX Tenerife, pretende poner a prueba la capacidad de respuesta y coordinación de la isla ante una situación real de erupción volcánica. Más allá de un simple simulacro de evacuación lo que se pretende es evaluar la capacidad de respuesta ante una emergencia real.

Uno de los principales ejercicios será la evacuación preventiva de los núcleos de Chirche y Aripe, en Guía de Isora. El escenario incorporará además incidencias destinadas a comprobar la respuesta ante dificultades que pueden producirse en una evacuación real, como la negativa de una persona a abandonar su vivienda o la aparición de una persona encamada que no figuraba inicialmente en el censo.

VOLCANEX incorporará ejercicios de evacuación de personas mayores y con movilidad reducida, así como la evacuación de turistas y personas no residentes alojadas en establecimientos hoteleros. También se pondrán a prueba la evacuación de animales, la movilización del voluntariado, la protección del patrimonio histórico y cultural, la gestión de infraestructuras críticas, la continuidad de los servicios esenciales y la puesta en marcha de albergues provisionales y permanentes.

Entre los escenarios previstos figuran el Hogar Santa Gema, en Santiago del Teide; Las Terrazas de Abama; el Polideportivo de Los Olivos, en Adeje; y los núcleos de Chirche y Aripe.

Los 28 ejercicios permitirán evaluar la coordinación entre el Comité Científico, el Comité de Dirección del PEVOLCA, el CECOES 112, el CECOPIN, los CECOPAL y el Puesto de Mando Avanzado. Asimismo, se comprobará el funcionamiento del sistema ES-Alert, los procedimientos de evacuación y alojamiento, la respuesta ante daños en edificios provocados por actividad sísmica y la capacidad de las empresas suministradoras para mantener la continuidad de los servicios básicos.

VOLCANEX incorporará además herramientas como el Servicio de Verificación de Afectación Inmobiliaria mediante drones y una Oficina de Atención Ciudadana, concebida para ofrecer información, orientación y acompañamiento a la población durante una emergencia.

Comunicación y gestión de bulos

La comunicación será otro de los ámbitos que se someterán a evaluación. El ejercicio contará con un Centro de Recepción de Medios, simulación de ruedas de prensa y un ejercicio específico de gestión de bulos y desinformación, destinado a comprobar la capacidad de las administraciones para detectar informaciones falsas y garantizar que la ciudadanía dispone de información oficial, contrastada y comprensible.

El simulacro contará con la participación de aproximadamente 400 figurantes, que contribuirán a recrear situaciones próximas a las que podrían producirse durante una emergencia real. Durante el desarrollo del ejercicio se establecerán perímetros y controles de acceso en los distintos escenarios. También se habilitarán dos pantallas, situadas en la Plaza de Garachico y la Plaza de la Luz, para facilitar el seguimiento en directo del simulacro.

Una vez finalizado VOLCANEX, los participantes realizarán una evaluación conjunta para determinar qué procedimientos han funcionado, detectar puntos de mejora e incorporar las conclusiones obtenidas a la planificación y protocolos de emergencia de Tenerife.

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