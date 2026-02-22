Las tres opciones se anunciaron anoche en la plaza de Canarias por el concejal de Carnaval, Héctor Alemán, como cierre a la jornada de Carnaval de Día

Las Palmas de Gran Canaria baraja el cambio climático, la ciencia ficción o la música como posibles alegorías de su Carnaval 2027, una propuesta que podrá ser votada por la ciudadanía hasta el 1 de marzo, a las 12.00 horas, para elegir la temática de las fiestas del próximo año.

Las tres opciones se anunciaron anoche en la plaza de Canarias por el concejal de Carnaval, Héctor Alemán, como cierre a la jornada de Carnaval de Día, y será antes del Entierro de la Sardina de esta edición, ambientada en Las Vegas, cuando la organización anuncie la alegoría ganadora, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Para votar, los ciudadanos deberán enviar un SMS gratuito al número 928 10 10 27 con la palabra CARNAVAL, seguida de un espacio y, según la opción elegida, CAMBIO CLIMÁTICO, CIENCIA FICCIÓN o MÚSICA.

Además, entre los números de teléfono de las personas que voten se sorteará un cheque para Bazar Ani por un importe de 250 euros.

Cambio climático

El concejal de Carnaval ha afirmado que las tres propuestas «son atractivas y válidas para una fiesta que se proyecta como de Interés Turístico Internacional«.

El cambio climático «es vigente y valiente, se conecta con la realidad inmediata y sus consecuencias afectan directamente a territorios insulares«, indica la nota.

Alemán ha destacado que «el Carnaval es también un agente crítico desde sus orígenes y no tiene por qué ser alarmista, sino ofrecer una mirada que hable de desafíos sin olvidar el arte, la sátira y el espectáculo».

Ciencia ficción

El concejal defiende también la temática relacionada con la ciencia ficción al considerarlo como un espacio de fantasía, de recreación de mundos imposibles y universos futuristas que, además, «conecta con todas las generaciones y abre puertas a la imaginación sin límites».

En cuanto a la música, manifiesta que esta «forma parte de la esencia misma de la fiesta» y que es una «opción óptima» por «poner las miras en la emoción y la celebración sin fronteras«.

«La fiesta no se entiende sin el ritmo de los grupos, sin escenarios que vibren y sin la unión intergeneracional que la música despierta», ha indicado al señalar que también «puede resultar un emotivo homenaje a este lenguaje universal que conecta culturas y convierte los actos de Carnaval en una experiencia colectiva».