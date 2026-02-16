Este martes 17 de febrero, a partir de la 13:00 horas

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 entra en su tramo central y, como cada año, prepara una de sus jornadas más esperadas: el Carnaval de Día, el martes 17 de febrero.

Cuenta atrás para el Carnaval de día de Las Palmas de Gran Canaria / Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Desde su puesta en valor en 2016, el ‘Carnaval de Día’ se ha convertido en el epicentro de la fiesta al aire libre. Gracias al enorme éxito de convocatoria y a la fuerte demanda ciudadana, esta celebración diurna ha ido ganando peso en el programa oficial.

Martes de Carnaval de 13:00 a 22:00 horas

Respecto al lugar de la celebración diurna será en el Parque de Santa Catalina. Un punto de encuentro de las principales actividades musicales, acompañado de un segundo espacio festivo en la zona trasera del parque.

El Parque Santa Catalina, el escenario principal

El recinto del Parque de Santa Catalina es el epicentro de esta jornada que dará comienzo a la 13:00 horas con la actuación de La Trova. A lo largo del día están previstas las actuaciones de DJ Ulises Acosta, Los Salvapantallas, Bachata Rosa y Armonía Show. DJ Ulises Acosta será el encargado de cerrar la jornada a las 22:00 horas.

Escenario Mahou, trasera del Parque Santa Catalina

En el escenario Mahou, trasera del parque, las actuaciones comenzarán a la 13:00 horas con la participación de La Sabrosa, seguido de DJ Toni Bob. A partir de las 14:45, se subirán al escenario Miriam Cruz, El Combo Dominicano, Leoni Torres y Ke Personajes, grupo que cerrará el escenario a las 20:00 horas.