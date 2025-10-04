El Cabildo entrega los galardones ‘Vidas Islénior, Vidas que Inspiran’ en un acto que reivindica el envejecimiento activo y la atención cercana

El Auditorio de Tenerife acogió este sábado la conmemoración del Día Internacional del Mayor, un acto organizado por la Consejería de Acción Social del Cabildo, que dirige Águeda Fumero, y que reunió a más de 200 personas, entre representantes de entidades, agentes sociales y miembros del Consejo Insular del Mayor.

La cita contó con la asistencia de la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, y del vicepresidente, Lope Afonso, quienes destacaron la importancia de valorar la experiencia y el papel activo de las personas mayores en la sociedad tinerfeña.

“Queremos una isla que acompañe y que cuide”

Durante su intervención, Rosa Dávila subrayó la necesidad de impulsar un envejecimiento activo y acompañado. “El envejecimiento no puede ni debe vivirse desde la soledad o el aislamiento”, afirmó. La presidenta añadió que el programa Islénior representa “una respuesta que une a municipios, asociaciones, familias y centros educativos en un mismo propósito: reconocer el talento y la experiencia de quienes construyeron lo que hoy somos”.

Por su parte, Lope Afonso destacó el valor de este programa como “el primer proyecto insular de atención integral a los mayores”. Explicó que Islénior busca garantizar servicios y acompañamiento, atender la soledad no deseada y favorecer que las personas mayores permanezcan en sus hogares y entornos familiares, en una apuesta por la desinstitucionalización de los servicios de atención.

Innovación social y atención cercana

La consejera de Acción Social, Águeda Fumero, resaltó que Tenerife aspira a ser un referente en la gestión de lo social. Aseguró que el Cabildo apuesta por “iniciativas innovadoras que permitan ofrecer una atención social más cercana, eficiente y especializada”, reforzando así el compromiso con el bienestar de los mayores.

El acto sirvió también para rendir homenaje a personas y entidades cuya trayectoria vital o labor comunitaria representa un ejemplo inspirador para la sociedad tinerfeña, destacando su compromiso con la mejora de la calidad de vida de las personas mayores.

‘Vidas Islénior, Vidas que Inspiran’

Durante la ceremonia se entregaron los galardones ‘Vidas Islénior, Vidas que Inspiran’, una distinción honorífica que reconoce la resiliencia, el compromiso y el papel activo de quienes contribuyen al bienestar común.

Los premiados fueron María de los Ángeles León Ávila (Reconocimiento a Personas Mayores por su labor altruista); Otilia Afonso Díaz (Reconocimiento a una Trayectoria de Vida); Asociación El Carmen se Mueve y Ecca Edu (Reconocimiento a la labor como entidad), así como Marta Orán, Deogracia Hernández y Gregoria Alonso (Reconocimientos a título póstumo).