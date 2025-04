Tenerife fomenta la reutilización con Truec@

A través de esta iniciativa los usuarios podrán subir fotos de los objetos que desean entregar, recibir puntos a cambio y canjearlos por otros artículos disponibles en la web

El Cabildo de Tenerife presentaba este viernes Truec@. Se trata de una plataforma digital de intercambio sostenible de objetos basada en un sistema de puntos y con gestión a través de los puntos limpios de la Tenerife. Esta iniciativa permitirá a la ciudadanía dar una segunda vida útil a productos en buen estado.

Presentación de Truec@/ Cabildo de Tenerife.

El acto contó con la presencia de Rosa Dávila, presidenta del Cabildo; la consejera de Medio Natural y Sostenibilidad, Blanca Pérez; el director insular de Residuos, Alejandro Molowny, y el humorista, Darío López.

Dávila indicó que Truec@ “es una apuesta pionera por la reutilización, la economía circular y el consumo responsable. El Cabildo de Tenerife se convierte en la primera administración pública de Canarias y tercera en España en lanzar un sistema de trueque digital con base logística en los puntos limpios”.

Las entregas y recogidas se realizarán en los puntos limpios de Tenerife

A través del su web los usuarios podrán subir los objetos que desean entregar, recibir puntos a cambio, y canjearlos posteriormente por otros artículos disponibles. Las entregas y recogidas se realizarán de forma sencilla en la red de puntos limpios, que funcionarán como centros logísticos del sistema.

Dávila explicó que “con Truec@ damos un paso más: no solo recogemos, sino que le damos nueva vida a lo que antes iba directo al contenedor. Hablamos de dar segundas oportunidades, de reducir residuos y de conectar a la ciudadanía con una

Mejorar la gestión de los residuos

Por su parte, Blanca Pérez explicó que “desde el Cabildo estamos haciendo un esfuerzo para mejorar la gestión de los residuos y con cosas sencillas como este proyecto se puede potenciar la economía circular. Nosotros aportamos los elementos tecnológicos para empoderar a la ciudadanía para favorecer la reutilización”.

Molowny indicó que “la puesta en marcha de Truec@ permite dar un paso más en la gestión responsable de los recursos y facilita a la ciudadanía una forma práctica de contribuir al cambio desde casa. Apostamos por un sistema ágil y con logística clara y esperamos que tenga una buena aceptación”.

La campaña de lanzamiento cuenta con la participación de Darío López. El humorista, a través de vídeos y contenidos cercanos, invita a la población a sumarse a esta nueva forma de consumir y compartir.

Al respecto, López aseguró que “cuando me plantearon la idea dije ‘Esto es para mí’ porque tengo un montón de cosas en casa que pueden servirle a otras personas. Hay cosas que me dan pena tirarlas, pero no intercambiarlas y que sigan siendo usadas por otras personas y en eso consiste Truec@”.