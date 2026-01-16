El Cabildo pone en marcha programa de aprendizaje de oficios tradicionales con más de 500 horas de formación presencial en cestería de palma, calado, telar tradicional, alfarería, joyería tradicional o cuchillería

El Cabildo de Tenerife pone en marcha el Plan Formativo en Artesanía 2026, que contempla más de 500 horas de formación presencial en oficios artesanos tradicionales, con el objetivo de preservar y promover el patrimonio cultural, así como impulsar el relevo generacional en el sector.

Tenerife impulsa los oficios tradicionales con el Plan Formativo en Artesanía 2026. Cabildo de Tenerife.

Así lo presentó este viernes, el consejero de Empleo y de Educación, Efraín Medina, en rueda de prensa celebrada en el Salón Noble, a la que también asistió el gerente de la Empresa Insular de Artesanía, Ricardo Cólogan; el responsable del departamento de Educación, Domingo Reyes; el segundo teniente de alcalde de Arona, Naím Yanes; la concejala delegada de Empresas Municipales de Candelaria, Mónica Yanes; el concejal de Modernización de La Orotava, Sergio Martín; el concejal de Promoción y Desarrollo Local de Laguna; Domingo Galván y el concejal de Fiestas y Participación Ciudadana de Santa Cruz de Tenerife, Javier Caraballero.

El programa se desarrolla en colaboración con el Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife (MAIT) y los ayuntamientos de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife, Arona, La Laguna y La Orotava, acercando la formación a distintos municipios de la isla y ampliando las oportunidades de aprendizaje para la ciudadanía.

Medina subrayó la importancia de esta iniciativa para garantizar la continuidad de los oficios artesanos más representativos de Tenerife. “Este plan formativo no solo enseña una técnica: protege una herencia cultural que forma parte de nuestra identidad. Apostamos por la artesanía como una oportunidad de futuro, de empleo y de desarrollo, pero también como una responsabilidad colectiva hacia nuestro patrimonio”, afirmó.

Oferta formativa estable y accesible

Medina destacó además el esfuerzo que realiza el Cabildo para mantener una oferta formativa estable y accesible. “Vamos a impartir una decena de cursos en el primer bloque formativo de este año, para que la artesanía tradicional siga viva, se renueve y encuentre nuevas generaciones que la continúen. Es una apuesta decidida por el conocimiento, por el oficio y por quienes hacen posible que estas técnicas no se pierdan”, añadió.

La convocatoria del primer bloque formativo abrirá su plazo de preinscripción online en www.artenerife.com a partir del 19 de enero de 2026, a las 08:00 horas, permaneciendo activa hasta completar aforo. Los cursos son presenciales y cuentan con plazas limitadas.

Los cursos se organizan por niveles de formación

Iniciación, dirigido al público general, mayor de 18 años y residente en Tenerife.

Básico, destinado a alumnado que haya participado en ediciones anteriores y haya finalizado el curso de iniciación del oficio solicitado.

Perfeccionamiento, dirigido a quienes hayan completado el nivel básico.

Oficios

Cestería de palma.

Calado.

Telar tradicional.

Confección de indumentaria tradicional.

Bordado.

Roseta.

Alfarería.

Joyería tradicional.

Elaboración de instrumentos musicales.

Cuchillería

La formación se desarrollará principalmente en el MAIT (La Orotava), así como en espacios formativos en Candelaria, Santa Cruz de Tenerife y Arona, consolidando una red de apoyo al aprendizaje artesanal en distintos puntos del territorio insular y con sesiones impartidas por artesanos y artesanas docentes especializados.

El Plan Formativo culminará con un acto de entrega de diplomas y homenaje a artesanos docentes y participantes, en el Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife, en La Orotava.