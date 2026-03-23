Permitirá la observación del territorio valida para la gestión de emergencias, la vigilancia ambiental y, en general, la gestión del territorio

Tenerife impulsa una constelación de satélites para emergencias y medio ambiente.

El Cabildo de Tenerife desplegará una constelación de cuatro satélites que permitirá la observación del territorio para ofrecer servicios en emergencias, vigilancia ambiental y gestión del territorio relacionadas con el seguimiento de inundaciones, actividad volcánica, vigilancia marítima y análisis de biodiversidad, entre otros usos.

El proyecto prevé el inicio inmediato de los trabajos y sitúa el lanzamiento del primer satélite precursor en el segundo semestre de 2027. Mientras que el despliegue completo de la constelación se alcanzará a lo largo de 2028, según ha detallado este lunes la presidenta de la corporación insular, Rosa Dávila; el consejero de Investigación, Juan José Martínez; y el director de Telespazio Ibérica, Carlos Hernández.

Los satélites incorporarán la Cámara Drago 3, desarrollada por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), que ofrecerá un alto nivel de resolución para el seguimiento del territorio.

Inversión de 21 millones

Según ha detallado la presidenta del Cabildo de Tenerife, institución que ha aportado una inversión de 21,3 millones de euros, el proyecto incluye la construcción en Tenerife del Centro de Desarrollo Tecnológico Aeroespacial de Canarias vinculado al despliegue de la constelación.

Por parte de Telespazio Ibérica, Carlos Hernández ha precisado que los dispositivos estarán basados en una plataforma de unos 80 kilos, superior al peso habitual de los microsatélites, con el fin de reducir el número de lanzamientos, minimizar riesgos y aumentar la capacidad de sensores para obtener imágenes completas en cada pasada.

Asimismo, ha señalado que un elemento central de la misión será la cámara Drago Tres, desarrollada por el Instituto de Astrofísica de Canarias, que alcanzará el máximo nivel de madurez tecnológica tras su validación en órbita en 2027. Esta tecnología, ha agregado, permitirá obtener imágenes de infrarrojo de onda corta con una resolución que se sitúa entre las más avanzadas a nivel mundial.

Según ha indicado, las aplicaciones de estas imágenes incluyen la detección de incendios forestales, gestión de emergencias, seguimiento de inundaciones, actividad volcánica, vigilancia marítima y análisis de biodiversidad, entre otros usos.

El consejero de Investigación, Juan José Martínez, ha subrayado la importancia del segmento terrestre, encargado del procesamiento, distribución y explotación de los datos, y ha indicado que el periodo de explotación se extenderá entre 2029 y 2031, con una vida útil estimada de hasta cinco años.

Imágenes diarias

Martínez ha señalado que los satélites permitirán obtener imágenes diarias de Canarias y contarán con múltiples órbitas adicionales que cubrirán otras regiones del mundo, lo que ampliará la capacidad de generación de datos y su potencial comercial y científico.

Asimismo, ha destacado que la iniciativa, promovida por el Cabildo de Tenerife, busca consolidar una infraestructura orientada a servicios operacionales y al desarrollo de una economía basada en el uso de datos espaciales, en el marco de una estrategia más amplia para posicionar a la isla en el sector aeroespacial.

El consejero ha añadido que el proyecto prevé la creación de entre 125 y 150 empleos cualificados y el impulso de nuevas oportunidades para el desarrollo tecnológico y la investigación, así como el fortalecimiento del ecosistema empresarial vinculado a la industria del dato.

También ha añadido que la constelación permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante fenómenos adversos, al facilitar información sobre infraestructuras dañadas, zonas inundadas o áreas con riesgo de desprendimientos, contribuyendo a una gestión más eficiente del territorio y a reforzar la resiliencia de la isla.