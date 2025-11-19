Pablo Alborán actuará en el Tenerife Music Festival 2026

El artista malagueño es el primer cantante confirmado para el Tenerife Music Festival que se celebrará en Santa Cruz de Tenerife el 12 y 13 de junio de 2026

La organización del Tenerife Music Festival 2026 ha confirmado la actuación de Pablo Alborán. El cantante malagueño será una de las estrellas del encuentro musical los días 12 y 13 de junio del próximo año en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.

Pablo Alborán, actuará el sábado 13 de junio y es el primer artista confirmado del festival.

Trayectoria profesional

Alborán cuenta con más de 40 discos de platino y más de 20 nominaciones a los Latin Grammy.

Es uno de los artistas españoles más influyentes de la última década y llegará a Tenerife impulsado por el estreno de su álbum ‘KM0′. Sus giras internacionales registran llenos absolutos y cada nuevo lanzamiento se sitúa entre lo más escuchado en España y Latinoamérica.

En la última edición del Tenerife Music Festival acudieron más de 8.000 personas. Uno de los eventos musicales más relevantes del archipiélago, donde han actuado desde Molotov, Orishas hasta Maná o Los Zigarros.