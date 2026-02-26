El festival, que se celebrará del 4 al 15 de marzo, contará con la presencia de figuras como Olga Tokarczuk, Nathan Thrall y David Uclés

El festival Tenerife Noir ha presentado la programación de su undécima edición, que convertirá a la isla en el epicentro internacional del género negro del 4 al 15 de marzo. Esta amplia programación ha sido detallada esta mañana en una rueda de prensa que ha contado con la participación de diversas autoridades políticas, académicas y culturales.

Vídeo RTVC

El director y productor del evento, Alejandro Martín Perera, ha destacado que se trata de una edición ambiciosa que busca seguir creando cantera y ampliando las fronteras del género.

Literatura para cuestionar la realidad

El eje literario de este año incorpora a figuras de primer nivel mundial, destacando la participación de la Premio Nobel, Olga Tokarczuk, quien aportará una mirada crítica y comprometida. Junto a ella, el Premio Pulitzer, Nathan Thrall visitará Canarias por primera vez para dialogar sobre la realidad palestina.

El cartel se completa con David Uclés, reciente Premio Nadal, que ofrecerá su particular visión de la Guerra Civil española a través del realismo mágico. Además de estos grandes referentes, el festival programará encuentros con autores nacionales consagrados como Carlos Zanón o Francisco Bescós.

Tenerife Noir también mantendrá su firme compromiso como plataforma de promoción para los escritores canarios, contando con firmas como Annika Brunke, Jorge Dávila o Ángela Pinacho.

Aniversarios de cómic y música inmersiva

Esta edición celebrará por todo lo alto el cuadragésimo aniversario de dos obras revolucionarias del noveno arte: ‘Watchmen’, de Alan Moore, Dave Gibbons y John Higgins, y la miniserie ‘Shadow: Blood & Judgment’. Para conmemorar este hito, el festival contará con la presencia presencial de Howard Chaykin y organizará exposiciones, proyecciones y exclusivas sesiones de firmas.

En el apartado musical, destaca la llegada en exclusiva a España del proyecto ‘Inside The Matrix’ de Juno Reactor. Esta formación, liderada por Ben Watkins, ofrecerá su espectáculo inmersivo el 6 de marzo en el Teatro Leal y el 7 de marzo en el Teatro Guiniguada.

La banda sonora del evento se completará con la actuación del reconocido saxofonista de jazz Nel lo, prevista para el jueves 5 de marzo en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna.

Vídeo RTVC

Formación práctica y análisis académico

El festival también se aproximará a los mecanismos del género criminal desde una perspectiva práctica y formativa. La escritora Espido Freire impartirá el taller ‘Anatomía de un Asesinato’, donde destripará el proceso creativo de la investigación junto a profesionales de la psiquiatría y de los cuerpos de seguridad.

Por otro lado, la Universidad de La Laguna acogerá un año más el Congreso de Investigación sobre Género Criminal. Este foro académico se desarrollará del 4 al 6 de marzo en el Campus de Guajara bajo la dirección del profesor Javier Rivero Grandoso.

La programación se completará con actividades paralelas que conectan la cultura con la conciencia cívica, incluyendo representaciones teatrales como ‘El interrogatorio’, certámenes de cine exprés y la sección gastronómica ‘Sabor de Novela’.