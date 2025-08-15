La medida entrará en vigor a las 7:00 de este sábado

El Cabildo de Tenerife, teniendo en cuenta la evolución de las circunstancias meteorológicas, aplicará a partir de las 7:00 horas de este sábado medidas de prevención de incendios forestales de grado 2 en los municipios de la vertiente norte de la isla.

Tenerife permitirá el tránsito por los senderos de los municipios del norte / Imagen cedida por el Cabildo de Tenerife

Mientras, en los municipios de la vertiente sur se mantendrán las medidas de grado 3, según precisó el Consistorio insular a través de una nota de prensa.

Condiciones meteorológicas

En los municipios con influencia del viento alisio, donde las temperaturas son más suaves y se mantiene el incremento de la humedad relativa, la vegetación ha recuperado el contenido de agua que había perdido, lo que disminuye el riesgo de incendio forestal. Por ello, se procede a aplicar medidas de grado 2.

Por el contrario, en los municipios orientados al sur, aunque la temperatura ha disminuido, la humedad sigue siendo muy baja, por lo que se recomienda mantener las medidas de prevención de grado 3.

Medidas de grado 2

En los municipios de Buenavista del Norte, Los Silos, El Tanque, Garachico, Icod de los Vinos, La Guancha, San Juan de la Rambla, Los Realejos, La Orotava, Santa Úrsula, La Victoria de Acentejo La Matanza de Acentejo, El Sauzal, Tacoronte, San Cristóbal de la Laguna, Tegueste, Santa Cruz de Tenerife y El Rosario se aplicarán medidas de grado 2.

Así, se permitirán las siguientes actividades:

Actividad cinegética sin escopeta y entrenamiento

Estancia en el monte y tránsito por senderos y pistas forestales o campo a través. El sendero PR TF 51 San José de Los Llanos-Punta de Teno se puede recorrer en su totalidad.

Tránsito por carreteras insulares y vías municipales de comunicación

Tránsito con bicicletas o caballos por pistas forestales (consultar mapa TenerifeON)

Acceso de titulares a sus propiedades e infraestructuras

Actividades ordinarias fuera de la zona de riesgo de incendio

Por otro lado, están prohibidas las siguientes actividades:

Realizar fuego en exteriores: hogueras, fogones, barbacoas, cocinas de gas y similares.

Exhibiciones pirotécnicas

Utilización de maquinaria y herramientas que provoquen chispas

Aprovechamientos forestales

Vehículos de motor en red de pistas forestales con finalidad recreativa (TenerifeON)

Uso de las áreas recreativas, zonas de acampada y campamentos (consultar TenerifeON)

Eventos deportivos y romerías en pistas y senderos forestales y campo a través

Actividad cinegética con escopeta en toda la isla

Medidas de grado 3

En los municipios de Candelaria, Arafo, Güímar, Fasnia, Arico, Granadilla de Abona, San Miguel de Abona, Arona, Vilaflor, Adeje, Guía de Isora y Santiago del Teide se aplican medidas de grado 3, en donde están prohibidas las siguientes actividades: