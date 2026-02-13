ES NOTICIA

Tenerife registra su séptimo ‘enjambre’ de eventos híbridos desde 2016, sin riesgo de erupción

RTVC / Europa PRESS
Involcan asegura que los centenares de señales de muy baja amplitud estarían relacionados con la inyección de fluidos magmáticos en el sistema hidrotermal de la isla

La Red Sísmica Canaria del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) ha registrado un nuevo enjambre de eventos híbridos en Tenerife, compuesto por varios centenares de señales de muy baja amplitud, entre las 17.20 horas del jueves y las 04.00 horas de este viernes.

Este es el séptimo enjambre de estas características detectado en la isla desde el 2 de octubre de 2016. Episodios similares se registraron el 14 de junio de 2019 o el 16 de junio de 2022. También el 12 de julio de 2022, el 14 de noviembre de 2024 y el 7 de agosto de 2025.

Involcan mantiene que la «hipótesis más probable» es que estos ‘enjambres’ estén relacionados con la inyección de fluidos magmáticos en el sistema hidrotermal de la isla.

Este proceso se ha observado de manera recurrente desde 2016. Cuenta con el respaldo de datos geoquímicos y geofísicos independientes. Entre ellos, el aumento de la emisión difusa de CO2 en el cráter del Teide. Y na ligera deformación del terreno detectada en el sector noreste del pico del Teide.

En esa línea insiste en que este episodio «no conlleva cambios en la probabilidad de una erupción en Tenerife a corto y medio plazo. Si bien precisa que «el mayor ruido volcánico» que se registra en Tenerife desde finales de 2016 «no tiene evidencias de estar remitiendo».

