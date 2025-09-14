ES NOTICIA

Tenerife se manifiesta contra el acoso escolar

Redacción RTVC
Decenas de personas se han concentrado para reclamar en Tenerife una una ley integral contra el bullying y el suicidio infanto juvenil

Este domingo en Tenerife, decenas de personas se han manifestado de nuevo contra el acoso escolar. Han salido a la calle para pedir una ley integral contra el bullying y el suicidio infanto juvenil. Los convocantes están reuniendo firmas para que salga adelante esta normativa.

Tenerife se manifiesta contra el acoso escolar. Concentración contra el acoso escolar en Tenerife. RTVC.
Imagen de la concentración contra el acoso escolar en Tenerife. RTVC.

Entre las personas que se movilizaron este domingo se encuentra Laura, madre de Lucía, la niña de 12 años que falleció el pasado 20 de febrero al regresar del colegio, en el municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz y que sufría acoso escolar. Laura recoge firmas para reclamar una ley nacional contra el bullying.

1.196 casos de acoso escolar

En la memoria anual de la Fiscalía General del Estado, presentada recientemente, se habla por primera vez de estos delitos. En ella, se recogen 1.196 casos de acoso escolar.

Es importante señalar que solamente se recogen los que se han denunciado por vía penal. Sin embargo, hay que saber que muchos menores son inimputables, no tienen 14 años. Por este motivo, este tipo de hechos no llegan a la vía penal.

