El ES-Alert es gestionado por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, a través de la Dirección General de Emergencias

El Gobierno de Canarias realizará el 22 de octubre en la isla de Tenerife una nueva prueba del sistema de aviso a la población en caso de emergencia, denominado ES-Alert, para reforzar el conocimiento de la ciudadanía en esta herramienta del Sistema Nacional de Protección Civil después de ejercicios similares durante los últimos años en el Archipiélago.

Imagen archivo RTVC.

El ensayo del ES-Alert, gestionado por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, a través de la Dirección General de Emergencias, se enmarca en el simulacro de riesgo volcánico VOLCANEX Tenerife 2026 que organiza el Cabildo de Tenerife y tendrá lugar en el municipio de Guía de Isora.

Asimismo, está previsto que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 emita tres mensajes Es-Alert entre las 9:00 y las 14:00 horas, por lo que las personas pueden recibirlo en el momento del envío, o al entrar en zona de cobertura de su operadora telefónica, si se encontrara fuera de ella. Sin embargo, no lo recibirá si su teléfono está apagado o en modo avión.

Canales marítimos

El primero de los avisos tiene como área objetivo la isla de Tenerife, aunque también podría alcanzar algunos sectores de las islas de Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro, así como los canales marítimos interinsulares.

Este aviso comunicará el paso a semáforo volcánico naranja según establece el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias (PEVOLCA). Sin embargo, no implica en ningún caso el comienzo de una erupción ni medidas de evacuación o confinamiento para la población de Tenerife y, por lo tanto, no requiere ninguna actuación por parte de los ciudadanos.

En caso de que durante el simulacro se adoptaran medidas adicionales, solo se comunicarían a zonas concretas en las que sea necesaria su aplicación.