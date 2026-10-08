Manifestaciones en Madrid y en ciudades como Las Palmas de Gran Canaria en recuerdo de Maricarmen y su lucha

Cientos de personas han marchado desde la Puerta del Sol hasta la casa donde Maricarmen vivió más de 70 años, hasta que fue desahuciada por un fondo buitres hace 15 días

La muerte de Maricarmen ha echado aún más leña al fuego en las protestas por la situación de la vivienda en España. Lo están demostrando en Madrid, donde residía esta anciana a la que desahuciaron de su casa hace 15 días tras más de 70 años viviendo en ella.

Esta tarde, las cientos de personas que aún acampan en la Puerta del Sol, y otras tantas que se han unido a la manifestación, han marchado hasta la fachada de esa vivienda. Es una acto simbólico de vigilia y de rabia, pero también de lucha por proseguir con la reivindicaciones de acceso a la vivienda y garantías para que no se especule con un derecho fundamental.

En otras ciudades como Valencia o Las Palmas de Gran Canaria se repiten estas reivindicaciones. En la capital de Las Palmas la protesta está organizada para las 21:30 horas. Será una vigilia con velas y claveles en recuerdo de Maricarmen.

«El rentismo mata» o «No murió, la asesinaron», son algunas de las consignas que se han escuchado y leído en estas manifestaciones ciudadanas. Querían así dejar claro que entienden la muerte de esta anciana como una consecuencia directa de los 7 años de lucha por seguir en la casa en la que vivía desde los 17 y por la que pagó puntualmente siempre su alquiler.

Manifestación y vigilia del a Puerta del Sol a la casa de Maricarmen