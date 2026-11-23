Los residentes aseguran que los roedores llevan semanas recorriendo el paseo marítimo de este núcleo de Telde. El Ayuntamiento afirma que realiza labores periódicas de desratización en la zona

Los vecinos de Taliarte, en el municipio grancanario de Telde, denuncian la presencia de una plaga de ratas en el entorno del paseo marítimo. Según aseguran, los roedores llevan semanas recorriendo la avenida y algunos ya han llegado a entrar en sus viviendas.

La preocupación ha llevado a los residentes a colocar carteles en el paseo con el mensaje «Las ratas invaden nuestras casas». Los vecinos advierten de que la situación ha dejado de afectar únicamente a los espacios públicos y está llegando también al interior de algunas casas.

Una de las residentes cuenta que se encontró una rata en la cocina cuando se disponía a preparar el café. «Me levanté, me preparé el café y me la vi en la cocina», relata. También asegura que estos animales trepan por las paredes, las terrazas y las ventanas en busca de comida.

Cartel en una vivienda de los vecinos de Taliarte / RTVC

Otros vecinos afirman haber encontrado excrementos en sus viviendas. «Me he encontrado excrementos de las ratas en la terraza. También vemos cómo caminan por la zona de la barandilla de la avenida», explica otra residente.

Los vecinos apuntan a varias posibles causas

Los residentes barajan distintos factores que, a su juicio, podrían estar relacionados con la proliferación de estos roedores. Entre ellos, mencionan las obras en el entorno de la playa de Melenara, la apertura de tuberías, la presencia de una cueva cercana y la acumulación de basura en una obra paralizada.

El Ayuntamiento asegura que realiza desratizaciones periódicas

Por su parte, el Ayuntamiento de Telde asegura que mantiene actuaciones periódicas de desratización en la zona. No obstante, explica que estos trabajos están condicionados por la normativa de protección de las especies endémicas que habitan en este entorno.

Mientras tanto, los residentes piden que se adopten medidas para controlar la presencia de roedores y evitar que sigan accediendo a sus viviendas.