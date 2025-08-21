Las Fiestas del Pino arrancan con espectáculos gratuitos y un programa que combina tradición, cultura y sostenibilidad

Teror abrirá las Fiestas del Pino con dos días de arte en la calle, los próximos 30 y 31 de agosto. La XII edición del festival ‘En Pie’ reunirá más de 20 compañías y artistas que ofrecerán 35 funciones gratuitas para todas las edades.

Los británicos Motion House llevarán su espectáculo callejero a la XII edición del festival ‘En Pie’ | Festival ‘En Pie’

El público podrá disfrutar de circo, teatro, música, clown, danza, espectáculos aéreos, acrobacias y narración oral en más de cinco escenarios repartidos por la villa mariana. Las actuaciones se extenderán desde la Calle Real hasta la Plaza del Pino y de Sintes, con una gran sorpresa final en el aparcamiento de las Oficinas Municipales.

Inicio festivo con tradición y pregón

Los actos de El Pino ya comienzan este fin de semana con la Feria de Ganado, el pregón de Raquel del Rosario, el concierto de la Banda de Música y la apertura de los chiringuitos. La organización invita a vecinos y visitantes a saborear un bocadillo de chorizo de Teror, mientras disfrutan de espectáculos de primer nivel y la visita a la Virgen del Pino.

Variedad artística y espíritu internacional

El festival contará con artistas de Canarias, País Vasco, Valencia, Madrid, Cataluña, Italia y Reino Unido. La diversidad marca la programación, con más de doce horas de actuaciones diarias que incluyen propuestas familiares y espectáculos para adultos hasta la madrugada.

El evento se ha consolidado como una cita cultural de referencia en el Archipiélago, con proyección nacional e internacional. Su carácter abierto y gratuito lo convierte en una experiencia accesible para todo tipo de públicos.

Cultura y sostenibilidad en el corazón del pueblo

Más allá del entretenimiento, el festival apuesta por la democratización de la cultura en el medio rural y refuerza la dinamización del municipio, la economía local y la sostenibilidad. La organización, con el apoyo de Promotur y las instituciones insulares y autonómicas, impulsa prácticas responsables como la reducción de residuos, el uso eficiente de la energía y la promoción del transporte sostenible.

Además, el festival se declara pet friendly, permitiendo que las mascotas acompañen a sus dueños en una cita que combina arte, tradición y compromiso ambiental en pleno corazón de Teror.