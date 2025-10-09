El Teror Film Festival presentará 20 cortos internacionales

La segunda edición se celebrará hasta el 1 de noviembre ofreciendo a los cineastas canarios la creación películas de terror en tiempo récord

Ancor Ayoze, Director de Teror Film Festival y del alcalde de Teror, José Agustín Arencibia.

El municipio de Teror, en Gran Canaria, se prepara para acoger la segunda edición del cine de terror. Teror Film Festival llega con 20 propuestas internacionales, un Escape Room terrorífico y varias actividades paralelas al certamen.

Teror Film Festival se desarrollará entre el 11 de octubre y el 1 de noviembre.

El festival, dirigido por Ancor Ayoze, y producido por Alfonso Muñoz de ‘sincabeza producciones’, tiene por lema en esta edición “Naturalmente terrorífico”.

Los creadores audiovisuales canarios podrán hacer sus trabajos entre el 24 y el 27 de octubre dentro de la sección estrella el REC72H. En tres minutos deberán reflejar todo el desarrollo de la película de terror.

Un género que atrae a muchos cinéfilos y que en esta edición ofrecerán masterclass gratuitos además de las proyecciones de cortometrajes internacionales y nacionales.

Premios

Los 20 cortos internacionales se proyectarán entre el 27 y el 30 de octubre.

La entrega de premios para los mejores trabajos contarán con un galardón realizado por el escultor, Adolfo Armas Luján. Seis gárgolas de 7,5 kg de peso, réplicas de la ubicada en la Basílica del Pino. En esta edición habrá 4.000 euros en premios.

Las ‘Gárgolas’ se entregarán el 1 de noviembre, coincidiendo con el último día del Festival.

Según el alcalde de Teror, José Agustín Arencibia, «vemos en esta segunda edición cómo se va consolidando con nuevos espacios, apostando fuerte en el ámbito del cortometraje del género de terror».