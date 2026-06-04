El largometraje combina suspense, emoción y ciencia ficción en una propuesta de gran ambición visual y narrativa

Fuerteventura vuelve a ser escenario de una gran producción audiovisual con el rodaje de El Jardín de Té, un largometraje de thriller y ciencia ficción dirigido por Gonzalo López-Gallego. Durante las últimas semanas, el equipo de producción ha desarrollado una intensa fase de trabajo en diferentes localizaciones de la isla, que volverá a acoger parte del rodaje al final del verano.

Imagen cedida.

La elección de Fuerteventura supone además el regreso de López-Gallego a la isla tras dirigir en 2022 American Star, largometraje rodado íntegramente en territorio majorero y que contribuyó a reforzar la proyección de Fuerteventura como destino cinematográfico.

Destino audiovisual

La consejera de Fuerteventura Film Commission, Nereida Calero, destaca la importancia de que profesionales de reconocido prestigio vuelvan a elegir la isla para desarrollar nuevos proyectos. “Que directores de la trayectoria de Gonzalo López-Gallego regresen a Fuerteventura es una de las mejores pruebas del trabajo que se viene realizando para consolidar la isla como destino audiovisual de referencia”.

Según añade Calero, “no solo contamos con paisajes únicos, sino también con una red de servicios, profesionales y recursos que facilitan el trabajo de las producciones. Cuando una productora decide volver, está reconociendo una experiencia positiva que genera empleo, actividad económica y nuevas oportunidades para el sector audiovisual local”.

Escenarios naturales

La película combina suspense, emoción y ciencia ficción en una propuesta de gran ambición visual y narrativa. Los paisajes volcánicos, la calidad de la luz y la diversidad de escenarios naturales de Fuerteventura forman parte esencial de una historia que encuentra en la isla uno de sus principales escenarios.

Al frente del proyecto se encuentra Gonzalo López-Gallego, director, guionista y productor considerado una de las voces más reconocibles del cine español contemporáneo.

Amplia trayectoria

El reparto está encabezado por Andrés Gertrúdix, uno de los intérpretes más reconocidos y versátiles del panorama audiovisual español, con una amplia trayectoria en cine, televisión y teatro.

El equipo cuenta además con Yraya Perdomo como primera ayudante de dirección y supervisora de script, profesional con experiencia en producciones nacionales e internacionales desarrolladas en Canarias, especializada en coordinación de rodajes y gestión de equipos audiovisuales.

Identidad estética

La dirección de fotografía corre a cargo de José David Montero, profesional destacado por su sensibilidad estética y su capacidad para construir atmósferas cinematográficas a través de la luz y la narrativa visual, elementos clave en la identidad estética de la película.

La producción está liderada por Mantarraya Films, compañía audiovisual independiente comprometida con el desarrollo de proyectos cinematográficos de calidad y una firme apuesta por la innovación y la excelencia artística.



Tras esta primera fase desarrollada en la isla, el rodaje continuará en otras localizaciones del archipiélago y en Asturias, para regresar nuevamente a Fuerteventura al final del verano, donde se completará una parte importante de la producción.