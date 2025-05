Es el segundo terremoto superior a 6 grados con origen en las islas griegas. Se sintió en Egipto, aunque no produjo daños.

Esta madrugada se ha producido un terremoto de 6,1 grados en la escala de Richter con epicentro a 82 kilómetros de la Heraclión, en Creta, Grecia. Se sintió este jueves en varias ciudades de Egipto, incluida El Cairo, sin causar víctimas ni daños.

Mapa con lugar del anterior del terremoto anterior al de Creta en Grecia, de magnitud 6,1, el pasado 14 de mayo. Europa Press

Segundo en 8 días

Este es el segundo temblor con una magnitud superior a 6 grados con origen en las islas griegas que sienten los egipcios en ocho días.

Según informó el servicio geológico de Estados Unidos (USGS), el temblor tuvo una intensidad de 6,1 grados y se produjo a una profundidad de 64 kilómetros.

El Instituto Nacional de Investigación de Astronomía y Geofísica de Egipto, situó el epicentro del nuevo terremoto al noreste de la isla griega de Creta, en el Mediterráneo, a unos 500 kilómetros de la costa norteña de Egipto.

Según un comunicado de ese centro meteorológico, el seísmo se sintió a las 6.19 hora local (3.19 GMT) en las ciudades del norte y en El Cairo, a unos 220 kilómetros del la costa, aunque su potencia era menor de la que se registró la semana pasada.

«Ocurrió a unos 500 kilómetros de la costa de la provincia egipcia de Marsa Matruoh, ochenta kilómetros más lejos que el del pasado 14 de mayo», explicó el director del Departamento Sísmico del citado instituto, Sheif Abdelhady, a la televisión local Al QaheraNews.

Movimiento de placas

El pasado día 14 un seísmo de 6,4 grados de magnitud se sintió también en las provincias costeras egipcias hacia las 1.51 hora local (10.51 GMT), sin tampoco causar daños o víctimas.

En febrero, la región se vio afectada por una serie de cientos de sismos, que causaron el éxodo de la población local y de turistas, sobre todo de Santorini, uno de los destinos más importantes de Grecia.

La actividad sísmica parece deberse al movimiento de placas tectónicas en la falla submarina de Ánydros, situada entre Santorini y Amorgos, y no a los dos volcanes de la zona, si bien esto no significa que los temblores no puedan reavivar la actividad volcánica, advierten los expertos.

El terremoto más grave en la historia reciente de Egipto tuvo lugar el 12 de octubre de 1992 con una magnitud de 5,8 grados, y provocó el colapso de decenas de viviendas y la muerte de alrededor de 560 personas, además de más de 12.000 heridos.