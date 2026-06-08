El terremoto de 7,8 de magnitud registrado en Filipinas ya que ha dejado hasta el momento 14 víctimas mortales se ha registrado por la Red Sísmica Canaria de INVOLCAN

Gráfico de INVOLCAN

La Red Sísmica Canaria del INVOLCAN ha registrado las ondas sísmicas generadas por un terremoto de magnitud 7,8, ocurrido a las 00:37 horas (hora canaria), a lo largo de la costa oriental de la isla de Mindanao, en el sur del archipiélago filipino.

Según informa INVOLCAN, el sismo sacudió con fuerza toda la provincia de Davao, provocando daños materiales, numerosos heridos y varias víctimas mortales, al menos 14 hasta el momento. Debido a su localización y magnitud, se emitió inicialmente una alerta de tsunami, que posteriormente fue retirada.

Filipinas se encuentra situada a lo largo del Cinturón de Fuego del Pacífico, la región con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta. Este evento está relacionado con el proceso de colisión entre la placa tectónica de Filipinas y la placa Euroasiática.

A lo largo de los siglos, según señala un comunicado de INVOLCAN, Filipinas ha registrado numerosos terremotos de gran magnitud. El 10 de octubre de 2025 y el 2 de diciembre de 2023, otros fuertes sismos, respectivamente de magnitud 7,4 y 7,6, se produjeron en esta misma región.

El terremoto más potente del que se tiene registro en la región ocurrió en 1897, al oeste de la isla de Mindanao, con una magnitud de 8,7. El más devastador se produjo en 1976, también en el oeste de Mindanao, con magnitud 8,0, causando más de 5.000 víctimas mortales.

Edificios derrumbados

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs) ha especificado que el seísmo ha tenido su epicentro unos 32 kilómetros al oeste de Maasim, en la provincia de Sarangani, antes de destacar que el hipocentro ha estado situado a unos 33 kilómetros de profundidad, con alrededor de 140 réplicas registradas desde entonces.

Robert Dagon, de la Policía de la ciudad de General Santos, ha confirmado que «varios edificios se han derrumbado» a causa del terremoto, según ha recogido el diario filipino ‘Inquirer’, mientras que vídeos publicados en redes sociales muestra el colapso de varios edificios y restaurantes en la localidad.

Por su parte, la Presidencia filipina ha asegurado que el Gobierno cuenta con fondos suficientes para la respuesta de emergencia. «Los fondos disponibles son suficientes para las operaciones de rescate y recuperación, con el objetivo de minimizar el impacto del desastre», ha dicho la portavoz de la Presidencia, Claire Castro.