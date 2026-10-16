Un terremoto de magnitud 4,2 en León se deja sentir en centenares de municipios de Galicia y El Bierzo

El IGN revisó al alza la magnitud del seísmo, cuyo epicentro se sitúa en Benuza, y registró varias réplicas posteriores. Las autoridades no han comunicado daños materiales ni personas afectadas

Un terremoto de magnitud 4,2 con epicentro en el municipio leonés de Benuza se dejó sentir este jueves por la noche en centenares de localidades de León y de Galicia, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN). El movimiento sísmico se produjo a las 22:34 horas y generó numerosas llamadas de ciudadanos que alertaron de temblores en distintos puntos de ambas comunidades.

Epicentro del terremoto en la localidad de Benuza. IGN

El IGN situó inicialmente el epicentro en Priaranza del Bierzo y calculó una magnitud de 4. Sin embargo, tras revisar los datos, el organismo ubicó el origen del terremoto en Benuza y elevó su magnitud hasta 4,2.

Varias réplicas aumentaron la percepción del temblor

Después del seísmo principal, los instrumentos de medición registraron varias réplicas con magnitudes comprendidas entre 2,4 y 1,3, algunas de ellas en superficie. Estos movimientos posteriores contribuyeron a que el fenómeno resultara perceptible para la población de diferentes localidades de la zona.

La directora general de Protección Civil de la Junta de Castilla y León, Irene Cortés, explicó a través de sus redes sociales que el terremoto se sintió en lugares como Ponferrada, Villamartín de la Abadía y Villar de los Barrios. La responsable autonómica señaló que, «en principio, no hay daños materiales ni personas afectadas».

Emergencias recibe avisos en localidades leonesas y gallegas

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 1-1-2 recibió varias llamadas de ciudadanos que alertaban de movimientos de tierra en distintos puntos de la comarca de El Bierzo. Los servicios de emergencia indicaron que no tenían constancia de daños personales ni materiales relacionados con el seísmo.

En Galicia, la Axencia Galega de Emerxencias (Axega) también recibió numerosas comunicaciones de particulares que habían percibido el temblor. Al igual que en Castilla y León, las autoridades gallegas no registraron daños personales ni materiales a consecuencia del terremoto.

Entre los municipios gallegos desde los que llegaron avisos figuran Lugo, Guntín, O Barco de Valdeorras, Teo, A Pobra do Brollón, Outeiro de Rei, Meira, Chantada, Padrenda y Sarreaus. La extensión geográfica de las llamadas refleja el alcance con el que la población percibió el movimiento sísmico durante la noche del jueves.