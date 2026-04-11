​El programa de Televisión Canaria retransmite la luchada desde el terrero Pancho Suárez este domingo, a las 12:00 horas, en la TDT, Canarias Play, Deportes de YouTube y rtvc.es

La competición regional de Lucha Canaria vuelve a las pantallas de Televisión Canaria este domingo 12 de abril, a las 12:00 horas, con una cita ineludible en el programa `Terrero y Gloria´ que se desplazará a Santa Cruz de Tenerife para retransmitir en directo, a través del canal TDT, de Deportes de TVC en YouTube, la plataforma Canarias Play y web de rtvc.es, el duelo estelar de la 8 jornada de la máxima competición regional del Torneo Disa Gobierno de Canarias de Primera Categoría que medirá al CL Campitos frente al US Guamasa.

`Terrero y Gloria´ se desplaza a Tenerife para ofrecer en directo el duelo entre el CL Campitos y el US Guamasa. RTVC.

​El terrero Pancho Suárez de Los Campitos será testigo del enfrentamiento entre dos de los mejores puntales `A´ de la actualidad como son Marcos Ledesma, liderando al CL Campitos, frente a la solvencia de Ayoze Reyes, referente del US Guamasa de La Laguna. El encuentro, que corresponde al Grupo A, marcará el inicio de la segunda vuelta para estos equipos candidatos a meterse en los puestos de cuartos de final.

La narración correrá a cargo de Willy Rodríguez, acompañado por los comentarios técnicos de David Yanes y las entrevistas a pie de arena de Jorge Benítez desde el set de `Terrero y Gloria´ montado sobre la arena del terrero y desde donde también, se ofrecerán imágenes de los encuentros más destacados de la jornada en el resto de las competiciones y varios reportajes exclusivos como las adversidades a las que se enfrenta un equipo como es el Club de Lucha Universidad de La Laguna.

En la previa del encuentro, se conectará con el plató del programa donde Beatriz García y José Manuel Pitti analizarán todas las claves del enfrentamiento y los puntos fuertes de cada escuadra, los puntales que se van a enfrentar en el terrero.

En La Palma y Gran Canaria

`Terrero y Gloria´ estará también presente este domingo en La Palma para disfrutar del encuentro entre el San Antonio Abad de Fuencaliente y el CL Balta de Breña Alta y en Gran Canaria para descubrir los secretos de uno de los equipos más en forma de la Liga Regional como es el CL Almogarén de Valsequillo de la mano de su mandador Ayoze Ramírez.

Nereida Alonso, por otra parte, hablará con las protagonistas y detallará las claves del éxito del actual campeón de Canarias de categoría femenina, el Unión Tetir de la capital de Fuerteventura.

La entrega incluirá el apartado `Servicio Secreto´ con el `Pollito de la arena´, Juan Antonio Cabrera, así como la visión de actualidad y análisis de Juan Espino Dieppa `El Trota´ sobre la lucha canaria.