Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este viernes, 16 de octubre, que será veraniego

Este viernes seguiremos con temperaturas poco otoñales. Las máximas se moverán 25 – 32ºC en la costa, las más cálidas por las del Sur.

Previsión del tiempo en Canarias para este viernes 16 de octubre

En el cielo veremos nubes, de tipo bajo a menos de 500 – 700m por el Norte-Nordeste de las islas, y altas en el resto. En general, numerosas horas de sol, y ligera calima. Además, crecerán intervalos de evolución en cumbre, quizá con algún chubasco ocasional y disperso en El Teide.

Viento del Nordeste moderado en la costa, del Este en medianías, y del variable flojo en cumbres.

Y en el mar, marejadilla en gran parte de las costas, áreas de marejada en altamar, y oleaje de fondo del Noroeste 1,5m.

Previsión por islas:

EL HIERRO: Intervalos nubosos de tipo bajo en parte del Norte y Nordeste. Sol y nubes altas en el resto. Temperatura más propias del verano, y viento alisio flojo a moderado.

LA PALMA: Nubosidad baja por el Norte y Este dando paso al sol. Intervalos de evolución en cumbres. Temperatura salgo más cálidas, y viento alisio en la costa.

LA GOMERA: Nubes bajas por el Norte a menos de 600m. En el resto sol y pinceladas de nubes altas. Las temperaturas serán poco otoñales, y el viento del Nordeste en costas.

TENERIFE: Predominio de los intervalos nubosos, más compactos por el Norte y Nordeste a primeras y últimas horas. En el resto sol, intervalos de nubes altas, y de evolución en cumbres con algún chubasco. Temperaturas máximas 25 – 32ºC.

GRAN CANARIA: Panza de burro por el Norte y la capital a menos de 500m, especialmente a primeras y últimas horas. En el resto numerosas horas de sol con intervalos de nubes altas y ligera calima. Temperaturas veranigas.

FUERTEVENTURA: Intervalos nubosos de tipo bajo al amanecer, y de tipo alto en resto de la jornada con numerosas horas de sol. Temperaturas sin cambios, y alisio moderado.

LANZAROTE: Se alternarán las nubes bajas matinales por el Norte con las de tipo alto en el resto. Ratos de sol, ligera calima, temperaturas veraniegas, y viento alisio.

LA GRACIOSA: Alternancia de nubes y claros. Temperatura máxima 27ºC en Caleta del Sebo. Y viento del Nordeste flojo a moderado.