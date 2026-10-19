Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este martes, 20 de octubre de 2026

La cercanía de una DANA al oeste del archipiélago nos dejará algo de inestabilidad. Este martes tendremos intervalos nubosos en Tenerife y Gran Canaria que tenderá a nuboso al mediodía donde podría darse alguna lluvia ocasional de tipo goterón.

Imagen RTVC

En las islas más occidentales, estará nuboso con lluvias débiles que podrán ser localmente moderadas y persistentes en La Palma, sobre todo en la isla de El Hierro que podrán ser en forma de chubascos fuertes e ir acompañados de tormenta.

En Fuerteventura y Lanzarote esperamos cielos poco nubosos que tenderá a intervalos durante el día. Habrá intervalos de nubes altas.

Temperaturas sin grandes cambios, salvo ligeros descensos en las mínimas. Viento del noreste flojo en las islas orientales y de componente este moderado en las islas occidentales.

Y en el mar, mar de fondo del noroeste en costas abiertas al norte y litoral oeste de Fuerteventura y Lanzarote con olas que podrán superar los 2m. En costas más resguardadas del sur predominarán las áreas de marejada.

El tiempo en Canarias por isla:

El Hierro: Nuboso con chubascos que podrán ser fuertes, recurrentes e ir acompañados de tormenta. Viento flojo de componente este arreciando y temperaturas sin grandes cambios.

La Palma: Intervalos nubosos en el norte y este. En el resto, poco nuboso que tenderá a intervalos sin descartar lluvias débiles que podrán ser de forma local moderadas. Viento flojo de componente este arreciando y temperaturas que irán de los 18ºC a los 22ºC en la capital.

La Gomera: Nuboso sin descartar algún chubasco en zonas del interior. Viento flojo de componente este que arreciará por la tarde. Temperaturas entre los 21ºC y 24ºC en la capital.

Tenerife: Intervalos nubosos que tenderá a nuboso al mediodía con probables precipitaciones en general débiles en el interior. No se descarta que puedan ser localmente moderadas o en forma de chubasco. Viento flojo de componente este sin descartar rachas intensas en zonas altas del norte y temperaturas que irán de los 20ºC a los 24ºC en la capital.

Gran Canaria: Intervalos nubosos que tenderá a nuboso al mediodía donde podría darse alguna lluvia en forma de goterón en el interior. Predominarán las nubes altas durante las últimas horas de la tarde. Viento flojo del noreste aumentando por la tarde. Temperaturas que irán de los 20ºC a los 25ºC en la capital.

Fuerteventura: Poco nuboso que tenderá a intervalos durante el día. Sobre ellas, nubes altas y viento del noreste flojo arreciando por la tarde. Temperaturas que irán de los 19ºC y los 25ºC en la capital.

Lanzarote: Poco nuboso con intervalos en el interior y sur. En el resto, intervalos de nubes altas. Viento del noreste flojo arreciando por la tarde y temperaturas que irán de los 19ºC a los 25ºC en Arrecife.

La Graciosa: Intervalos de nubes bajas y altas. Viento flojo del noreste aumentando por la tarde. Temperaturas que irán de los 19ºC a los 26ºC en Caleta de Sebo.