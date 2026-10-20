Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este miércoles, 21 de octubre de 2026

La posición de la DANA algo debilitada sobre el archipiélago traerá cierta inestabilidad a las islas. Este miércoles tendremos intervalos nubosos en Fuerteventura y Lanzarote que tenderá a nuboso por la tarde con lluvias débiles que serán localmente moderadas o persistentes, sin descartar que sean en forma de chubasco aislado. En las islas montañosas, estará nuboso en las vertientes norte y este e intervalos en el resto de zonas sin descartar lluvias débiles que podrán ser localmente persistentes. En El Hierro podría darse algún chubasco ocasional.

Habrá intervalos de nubes altas. Temperaturas máximas en ligero ascenso en las islas occidentales y en moderado descenso en Fuerteventura y Lanzarote. Mínimas en ligero ascenso, más notable en las islas más orientales.

Viento del noreste moderado, que será más intenso en el sureste y noroeste de las islas montañosas montañosas e interior y oeste de Fuerteventura y Lanzarote. Tenderá a amainar durante la tarde.

En el mar, las olas más grandes estarán en costas del norte y litoral oeste de Fuerteventura y Lanzarote con olas en torno al 1,5m. En costas del sur habrá áreas de marejada.

Previsión por islas

El Hierro: Nuboso en el norte y este. En el resto, intervalos con lluvias que podrán ser persistentes y en forma de chubasco ocasional. Viento del noreste moderado, sin descartar rachas fuertes en el sureste. Temperaturas sin grandes cambios.

La Palma: Nuboso en el norte y este con lluvias débiles que podrán ser moderadas. En el resto, intervalos. Viento del noreste moderado, más intenso en el sureste y noroeste. Temperaturas que irán de los 19ºC a los 24ºC en la capital.

La Gomera: Intervalos que tenderá a nuboso en el norte e interior donde son probables lluvias débiles. Viento del norte-noreste moderado y temperaturas entre los 21ºC y 26ºC en la capital.

Tenerife: Nuboso en el noreste e intervalos en el resto que tenderá a nuboso al mediodía, donde son probables lluvias débiles sin descartar algún chubasco ocasional. Viento del noreste entre flojo y moderado que tenderá a componente este por la tarde. Son probables rachas fuertes en el sureste y noroeste. Temperaturas que irán de los 22ºC a los 26ºC en la capital.

Gran Canaria: Nuboso en el norte y este sin descartar lluvias débiles que podrán ser persistentes. Se abrirán claros al mediodía. En el resto, intervalos nubosos que serán más compactos en el interior y sur. Viento en general del noreste moderado, más intenso en zonas del sur-sureste y noroeste. Temperaturas que irán de los 22ºC a los 25ºC en la capital.

Fuerteventura: Nuboso, en especial por la tarde con lluvias que podrán ser localmente moderadas o en forma de chubasco acompañado de tormenta. Viento de componente este moderado, más intenso en el oeste. Temperaturas que irán de los 19ºC a los 22ºC en la capital.

Lanzarote: Intervalos que tenderá a nuboso con lluvias localmente moderadas y que podrán ser en forma de chubasco acompañado de tormenta. Viento de componente este moderado, más intenso en el sur e interior. Temperaturas que irán de los 19ºC a los 23ºC en Arrecife.

La Graciosa: Intervalos nubosos con lluvias que podrán ser moderadas por la tarde. Viento de componente este moderado y temperaturas que irán de los 20ºC a los 22ºC en Caleta de Sebo.