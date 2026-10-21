Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este jueves, 22 de octubre de 2026

Este jueves la inestabilidad irá a menos por el Este del archipiélago pero se mantendrán los chubascos en las islas más montañosas. Son probables aguaceros localmente fuerte y de tipo tormentoso en El Hierro, La Palma y La Gomera, en menor medida en Tenerife, especialmente en medianías y cumbres. En el resto predominarán los intervalos nubosos, con ligera calima en Fuerteventura, Lanzarote y en La Graciosa.

Las temperaturas subirán ligeramente, máximas 22 – 26ºC en costas.

Viento del Este a Nordeste flojo a moderado en la costa, siendo del Sur flojo en cumbres, más intenso y del Suroeste en El Teide.

Y en el mar, marejadilla en gran parte de las costas, áreas de marejada en altamar, y oleaje de fondo del Norte 1 – 1,5m.

Previsión por islas

EL HIERRO: Cielos nubosos con probables chubascos. Podrán ser localmente fuertes y de tipo tormentoso. Temperatura sin cambios, y viento del Este a Nordeste flojo.

LA PALMA: Precipitaciones moderadas a fuertes, localmente muy fuertes en el Este donde podrán persistir. Tormentas ocasionales, y temperaturas sin grandes cambios.

LA GOMERA: Muchas nubes y probables chubascos, localmente fuerte y de tipo tormentoso en medianías y la cumbre, disminuyendo a últimas horas. Poco viento.

TENERIFE: Chubascos fuertes y de tipo tormentoso durante la madrugada por el Este y Nordeste, intervalos de evolución y chubascos en interiores. Inestabilidad a menos a lo largo de la tarde. Temperaturas en ligero ascenso, y regreso del alisio por la tarde.

GRAN CANARIA: Intervalos nubosos con algún chubasco ocasional en zonas de interior en horas centrales del día. Temperaturas diurnas en ligero ascenso, máximas 22 – 26ºC en costas. Y viento del Nordeste flojo a moderado.

FUERTEVENTURA: Precipitaciones residuales durante la madrugada. Sol, nubes altas por la tarde y ligera calima. Temperaturas en ligero ascenso, y viento alisio por la tarde.

LANZAROTE: Tras las lluvias de la madrugada, intervalos nubosos. Ligera calima con temperaturas en que tienden a subir, y viento del Nordeste a más por la tarde

LA GRACIOSA: Algo de lluvia débil durante la madrugada, luego, nubes y claros. Temperatura máxima 25ºC en Caleta del Sebo. Y viento del Nordeste flojo a moderado.