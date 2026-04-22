Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este jueves 23 de abril

El panorama de las próximas horas vendrá marcado por la nubosidad de tipo bajo por el norte de las islas que en el caso de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria podrían volver a dejar precipitaciones ocasionales desde esta próxima madrugada y primera mitad del día de este jueves. También crecerán nubes de evolución en las vertientes del sur y este de las islas sin descartar alguna gota en las medianías por la tarde.

Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios y como mucho bajarán algo las máximas en las islas capitalinas.

El viento soplará variable flojo predominando el noroeste en la provincia occidental y la componente norte en la oriental.

Mejorará las condiciones en el mar, habrá mar de fondo del noroeste con olas en torno a los 2 metros en el norte y poco más de 1 metro en las del sur.

Por islas:

El Hierro: esperamos nubes a primera hora por el norte, alguna gota podría caer, pero luego se despejará en muchos puntos. Las temperaturas oscilarán entre 12 y los 16 grados en Valverde.

La Palma: se verán nubes bajas en todas las vertientes, serán más compactas por la mañana en el norte y este y se despejará el oeste. No habrá viento y las temperaturas no cambiarán.

La Gomera: las nubes bajas podrían dejar alguna gota por el norte e interior en la próxima madrugada y primera hora. Crecerán nubes de evolución y las temperaturas no variarán.

Tenerife: hay probabilidad de lluvia débil buena parte del día por el norte, pero también en zonas de sur y este dónde crezca la nubosidad por la tarde. Las temperaturas serán parecidas.

Gran Canaria: podría volver a llover en el norte e interior de la isla. Será el de un día gris con nubosidad creciendo por la tarde. Las temperaturas irán de los 16 a los 21 grados en la capital.

Fuerteventura: las nubes que entren serán más compactas por la vertiente este, en el resto se irá despejando. No habrá viento y las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 22 grados.

Lanzarote: veremos intervalos nubosos por el norte y este que perderán terreno, en el resto poca nubosidad en general, casi sin viento. Las temperaturas irán de los 15 a los 22 grados.

La Graciosa: a primera hora se verán nubes poco importantes que darán paso a cielos despejados. Será otro día sin viento y con temperaturas similares.