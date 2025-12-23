Previsión del tiempo para el miércoles 24 de diciembre de 2025

La previsión del tiempo en Canarias para este miércoles señala que los restos de un frente harán aumentar la nubosidad por el norte y oeste de las islas, conforme avance el día la probabilidad de lluvia irá también creciendo, sobre todo en las orientales y La Palma, Tenerife y Gran Canaria. Hasta por la tarde-noche no se esperan precipitaciones en La Gomera y será de madrugada cuando puedan llegar a El Hierro. Las zonas situadas al sur-sureste serán las que menos nubes tengan.

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para el 24 de diciembre de 2025 / RTVC

No son descartables acompañando a los restos del frente, fuerte rachas de viento en las cumbres de las islas más montañosas y en canales entre islas.

Las temperaturas no experimentarán grandes cambios y seguirán rondando los 0ºC. en El Roque de los Muchachos o en El Teide.

El estado de la mar será de mar combinada, entre fondo y viento, las olas rondarán los 2 metros de altura tanto por el norte como por el oeste de las islas.

La previsión del tiempo isla por isla

El Hierro: Esperamos nubes por el norte que irán a más por la tarde- noche, aquí lloverá menos que en el resto, a lo sumo de madrugada. Las temperaturas irán de los 12 a los 15 grados.

La Palma: Las nubes entrarán por el norte-noroeste y dejarán precipitaciones intermitentes que aumentarán a partir de las 8 de la noche, podrían venir acompañadas de rachas puntuales.

La Gomera: Se verán nubes bajas primero por el norte y luego hacia el interior, podría llover. El viento ganará fuerza. Las temperaturas irán de los 16 y los 21 grados en San Sebastián.

Tenerife: La nubosidad será compacta por el norte y por la tarde empezará a llover en el extremo nordeste y área metropolitana. Más claros hacia el sur. El viento arreciará.

Gran Canaria: Las nubes irán aumentando por la tarde en el norte, aquí las precipitaciones llegarán por la noche al extremo noroeste. Las temperaturas irán de los 17 a los 21 grados.

Fuerteventura: La inestabilidad llegará desde el mediodía, el cambio de viento a noroeste hará que las nubes vayan en aumento por el norte y cara oeste, lloverá de forma intermitente.

Lanzarote: Cielos cubiertos durante la segunda mitad del día con probables precipitaciones en el norte y oeste. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 20 grados en Arrecife.

La Graciosa: Esperamos nubes a intervalos desde primera hora que ganarán consistencia y podrían dejar algo de lluvia, el viento se acelerará y las temperaturas seguirán frescas.