Previsión del tiempo para el jueves 25 de diciembre de 2025

La previsión del tiempo en Canarias para este jueves indica que el paso de un frente traerá abundante nubosidad durante las próximas horas y se mantendrán también durante la primera mitad de este 25 de diciembre. Las precipitaciones seguirán presentes por la mañana en el norte de las islas y tenderán a remitir por la tarde, se irán en último lugar del norte de Tenerife y de Gran Canaria. En las islas orientales, se despejará por la tarde.

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para el 25 de diciembre de 2025 | RTVC

El viento podría seguir soplando con cierta intensidad en las cumbres más altas, en canales entre islas y en el interior de La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote por la mañana. El viernes amainará.

Las temperaturas no experimentarán grandes cambios, seguirá haciendo frío.

El estado de la mar será de fuerte marejada en el norte con olas rondando los 2 metros de altura y en torno al metro y medio por el sur, entre el mar de fondo del noroeste y el mar de viento.

La previsión del tiempo isla por isla

El Hierro: Será un día de Navidad marcado por las nubes en el norte, esta madrugada lloverá y puede que también durante las primeras horas. Temperaturas sin grandes cambios.

La Palma: Seguirán entrando nubes con humedad por el norte. Las precipitaciones serán frecuentes por la mañana, en el resto intervalos nubosos con alguna racha de viento puntual.

La Gomera: Amanecerá con nubes por el norte e interior sin descartar precipitaciones débiles e intermitentes, a partir del mediodía remitirán y se verá el sol hacia el sur. Soplará el viento.

Tenerife: Día gris en el norte con lluvia más por la mañana que por la tarde. Hacia el sureste se abrirán claros incluida la capital. Temperaturas entre los 16 y los 22 grados. Viento en cumbre.

Gran Canaria: Manto de nubes compacto en el norte con lluvia intermitente en las medianías. El sur estará más despejado. Las temperaturas variarán entre los 17 y los 20 grados.

Fuerteventura: Viento de componente norte que seguirá acercando nubosidad y posibles precipitaciones, remitirán enseguida, tenderá a despejarse. Temperaturas similares.

Lanzarote: Esperamos que llueva al amanecer en el norte y oeste de la isla e irá remitiendo. Se despejará a partir del mediodía. Las temperaturas irán de los 15 a los 20 grados en Arrecife.

La Graciosa: Esperamos intervalos nubosos de paso que a primera hora podrían dejar alguna gota y alguna rachas de viento también, mejorará el viernes. Las temperaturas serán similares.