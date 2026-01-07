ES NOTICIA

El Tiempo en Canarias | Menos viento y nubes por la tarde

Redacción RTVC

Previsión del tiempo para el jueves 8 de enero de 2026

El cielo seguirá nuboso este jueves en las vertientes norte y este de las islas de mayor relieve y, por octavo día consecutivo, son probables lluvias débiles y ocasionales, al menos, en las medianías, sobre todo de La Palma, Tenerife y quizás Gran Canaria.

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para el 8 de enero de 2025 / RTVC
Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para el 8 de enero de 2026 / RTVC

En Lanzarote, La Graciosa y Fuerteventura habrá intervalos nubosos, y tenderá a despejar por la tarde. Las temperaturas diurnas ascenderán ligeramente, y son probables heladas en las cumbres de Tenerife y, en menor medida, en La Palma.

El viento soplará del noreste moderado y tenderá a componente este en la segunda mitad del día. En el mar habrá olas de más de 2 m de altura.

Previsión por islas

El Hierro: Nubes, sobre todo en la mitad este de la isla. No descartables unas gotas. Ambiente frío y viento de componente este moderado.

La Palma: Probable lluvia débil y ocasional en la mitad este, al menos, en medianías. Sol por el oeste y menos viento. No descartable helada en el entorno del Roque de los Muchachos.

La Gomera: Intervalos nubosos, y quizás lluvia débil ocasional en medianías del norte y este. Temperatura diurna en ligero ascenso, la máxima en la costa 21 – 22ºC.

Tenerife: Cielo nuboso en el norte y la mitad este con probable lluvia débil ocasional. Probable helada en el Parque Nacional del Teide. Viento alisio moderado que tenderá a componente este.

Gran Canaria: Sol en el suroeste de la isla. Abundante nubosidad en el norte y la mitad este, y posible lluvia débil ocasional, al menos, en medianías. Temperatura sin grandes cambios.

Fuerteventura: Nubes en cantidad variable, más numerosas en la primera mitad de la jornada, y tendencia a cielo casi despejado por la tarde. Temperatura diurna en ligero ascenso.

Lanzarote: Cielo nuboso que tenderá a despejar por la tarde. Viento moderado del noreste que rolará a componente este y temperatura sin grandes cambios.

La Graciosa: Más nubes que sol, sobre todo, durante la primera mitad de la jornada. Temperaturas de invierno y viento que irá a menos por la tarde.

