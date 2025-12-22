Previsión del tiempo para el martes 23 de diciembre de 2025

La previsión del tiempo en Canarias para este martes augura una jornada marcada por un ambiente más tranquilo en el archipiélago donde habrá más ratos de sol especialmente en las vertientes sur.

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para el 23 de diciembre de 2025 / RTVC

Habrá nubosidad baja en las vertientes norte de las islas más montañosas por la mañana pero por la tarde habrá algunos claros. También nubosidad baja durante la mañana en Fuerteventura y Lanzarote. Esta nubosidad se irá retirando a primeras horas de la tarde de Fuerteventura y Lanzarote para dar paso a un ambiente mucho más soleado.

Las temperaturas continúan sin grandes cambios y frescas. Las máximas suben ligeramente en el interior de La Palma y de Gran Canaria. Las mínimas bajan suavemente en el extremos oeste de La Palma, en puntos del interior de Tenerife, Gran Canaria y extremos sur de Fuerteventura. En el extremo noroeste de Gran Canaria se notará un ligero ascenso.

El viento soplará del noreste moderado con algunas rachas fuertes en los extremos de islas, noroeste y sureste, así como en cumbres, sobre todo en la segunda mitad de la jornada. En costas del suroeste de las islas más montañosas habrá régimen de brisas.

Y en el mar, mejorará la situación a últimas horas de la tarde. En costas abiertas al norte predominará el mar de fondo del noroeste con olas que irán disminuyendo de 4 a 3 metros y en costas del sur habrá áreas de fuerte marejada.

La previsión del tiempo isla por isla

El Hierro: Nubosidad baja en el noreste particularmente por la tarde. Viento del noreste moderado y temperaturas que irán desde los 12 a los 15 grados en Valverde.

La Palma: Jornada con menos nubosidad en la isla aunque la más destacable la encontraremos en puntos del norte y noroeste. De resto intervalos nubosos y ambiente soleado. Viento del noreste y temperatura máxima de 20 grados en la capital.

La Gomera Predominará el ambiente soleado con algo de nubosidad en el norte por la tarde. Viento flojo del noreste y temperatura máxima de 22 grados en San Sebastián.

Tenerife: Cielos mayormente de nubes y claros por el norte y suroeste sin descartar alguna gota débil. El ambiente más soleado lo encontraremos en el este y sureste. Viento del noreste moderado y temperaturas que oscilarán de los 15 a los 22 grados en la capital.

Gran Canaria: Seguiremos con la panza de burro en la vertiente norte y noreste de Gran Canaria. Ambiente más soleado vertiente S. Viento del noreste moderado y temperaturas que irán desde los 17 a los 21 grados en la capital.

Fuerteventura: Intervalos nubosos en el interior por la mañana. En el sur habrá sol. El viento será del noreste y temperatura máxima de 21 grados en Puerto del Rosario.

Lanzarote: Jornada de intervalos de nubes y claros con viento del noreste que rolará a componente norte. Temperaturas que irán desde los 15 a los 21 grados en Arrecife.

La Graciosa: Cielos de nubes y claros y viento que soplará mayormente del noreste y las temperaturas irán desde los 16 a los 20 grados en Caleta de Sebo.