La previsión del tiempo en Canarias para este miércoles 14 de enero llega con el regreso de los alisios. Tras el paso del frente más debilitado de lo esperado vuelven los alisios a las islas que soplará moderados sobre todo durante la primera mitad del día con alguna que otra rachas puntual más intensa en las zonas de medianías y cumbres.

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para el 14 de enero de 2026 / RTVC

La probabilidad de precipitaciones caerá y como mucho se mantendrá en el interior norte de Gran Canaria , poco más en el resto de las islas predominarán los intervalos nubosos de tipo bajo más compactos en el este de La Palma, norte y oeste de Tenerife , norte de Gran Canaria y en el norte y oeste de Fuerteventura y Lanzarote.

Las temperaturas no experimentarán grandes cambios en general variarán de media entre los 14 y los 20 grados en varias capitales.

El estado de la mar será de fuerte marejada en las costas del norte con olas de menos de 3 metros de altura, en el sur habrá marejada con olas inferiores a los 2 metros de altura.

La previsión del tiempo en Canarias isla por isla

El Hierro: Será un día más despejado, con algunas nubes dispersas por el nordeste y aún con rachas de viento por la mañana. Las temperaturas irán de los 12 a los 16 grados en la capital.

La Palma: Se reducirán las nubes, sobre todo en el oeste. Permanecerán en el este y se abrirán claros en la capital, las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 19 grados allí.

La Gomera: Habrá intervalos nubosos a primera hora por el norte e interior, que irán a menos durante las horas centrales. Amainará algo el viento por la tarde. Temperaturas similares.

Tenerife: Se verán nubes por el norte y oeste y alguna gota se podría dar. En el sur, la vertiente este será la que más despejada esté por el viento del nordeste. Temperaturas parecidas.

Gran Canaria: Manto nuboso en la mitad norte con posibles precipitaciones en las medianías del norte-nordeste. Alisio moderado y temperaturas entre los 16 y los 20 grados en la capital.

Fuerteventura: El viento se notará hasta por la tarde, luego amainará. Se verán nubes desde por la mañana y serán más frecuentes por el norte y oeste. Las temperaturas no variarán.

Lanzarote: Las nubes bajas serán más compactas por el norte y oeste. El viento irá a menos por la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 20 grados en Arrecife.

La Graciosa: Esperamos nubes dispersas a lo largo del día pero ya sin precipitaciones. El viento soplará moderado y las temperaturas seguirán siendo frescas.