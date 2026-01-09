Más sol, la llegada de calima y probables heladas en el Teide y el Roque de los Muchachos protagonistas en el inicio del fin de semana

Mapa de la previsión del tiempo para Canarias para el viernes 9 de enero de 2026

A las puertas del fin de semana el tiempo nos regalará un viernes con menos nubes y más sol durante la primera mitad del día. No es descartable la presencia de una ligera calima en las islas orientales que remitirá por la tarde, momento en que aumentará la nubosidad. En las islas occidentales hará intervalos nubosos, muchos de evolución, aunque de madrugada no son descartables unas gotas en el norte o nordeste de La Palma.

Las temperaturas apenas cambiarán, así que no podremos prescindir de la ropa de abrigo, especialmente en el interior, las medianías y las zonas altas. Son probables heladas en el Parque Nacional del Teide y en menor medida en el entorno del Roque de los Muchachos en La Palma.

El viento soplará de componente este y del nordeste al final de la jornada moderado.

El estado del mar mejorará notablemente, las olas más grandes no superarán el metro y medio de altura.

Previsión del tiempo isla por isla

El Hierro: Menos nubes que en jornadas anteriores, temperaturas de invierno y viento de componente este moderado.

La Palma: Intervalos nubosos en el norte y este de la isla. No descartable algo de lluvia débil ocasional de madrugada. Probable helada en el Roque de los Muchachos.

La Gomera: Ambiente frío, algunas nubes de evolución y de tipo bajo del alisio a partir de media tarde por el norte.

Tenerife: Intervalos nubosos, se situarán a menos de 1400 m de altitud. Heladas en el P. N. del Teide donde el viento será del nordeste moderado.

Gran Canaria: Menos nubes y más sol que el jueves, el cielo se cubrirá en el norte y nordeste por la noche. Podría helar de forma débil en la cumbre.

Fuerteventura: Tiempo soleado por la mañana y nuboso en la segunda mitad de la jornada. Viento flojo a moderado de componente este que rolará al nordeste.

Lanzarote: Cielo con ligera calima y casi despejado a primera hora que tenderá a nuboso a mediodía. Temperaturas sin cambios importantes.

La Graciosa: Sol a primera hora de la mañana e intervalos nubosos el resto de la jornada. Temperatura invernal fría. Viento del nordeste moderado.